Yılmaz: "Gelecek çiftçilerimizin bereketli ellerinde"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, göreve geldikleri günden bu yana çiftçilere yönelik destekleyici çalışmaları daha da arttırdıklarını ve bu yöndeki girişimleri kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Yılmaz, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, emek veren ve üreten çiftçinin, emeklerinin karşılığını en verimli şekilde almalarını arzuladıklarını belirterek, "Ülkemizin kalkınmasında ve ekonomimizin büyümesinde büyük rol üstlenen çiftçilerimizin ve üretimlerinin değerlerini yitirmemesi ve daha da yükselmesi için biz yerel yöneticilere de önemli görevler düşmektedir. İlçemiz, önemli bir tarım potansiyeline sahip. Çiftçimizin ve köylümüzün 12 ay baktığı, budadığı ve ardından ürününü satmaya uğraştığı tarım faaliyetlerinden yeterli payı alamadığını düşünüyoruz. Daha fazla pay almasını istiyoruz. Tarım ve hayvancılık konusunda devletimizden yeni destekler gelecek. Bunun yanı sıra çiftçilerimize tarımda yeni pazar kapıları açarak, üretimde verimliliği arttırmak için çalışmalar yapmayı da planlıyoruz. Toroslar Belediyesi olarak toprağa hayat veren çiftçilerimizin her zaman yanlarında olacağız" dedi.

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