Akdeniz'de asfalt ve yol açma çalışmaları sürüyor

Akdeniz Belediyesince, bir yandan asfalt kaplama ve yama çalışmaları yapılırken, üreticiler için de yeni tarım yollarının açıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Çay, Çilek, Turgut Reis mahallelerinin sokaklarında asfalt kaplama, yama ve kaldırım yenileme çalışmaları yapılırken, Kazanlı’da da bahçe yolu açma ve genişletme çalışmaları başlatıldı. Mahallelere sunulan hizmetler sayesinde sokaklar yeni, temiz ve daha düzenli bir görünüme kavuşacak, mahalle sakinleri de yazın toz ve topraktan, kışın da çamur eziyetinden kurtulacak.

“Akdeniz’in çehresini değiştiren hizmetlerimiz devam edecek”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bir yandan korona virüs salgını ile topyekun mücadele ederken, diğer yandan da mahallelerin ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmet ve çalışmaları yerine getirdiklerini söyledi. Gültak, “Göreve gelir gelmez vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyor, mahallelerimizin çehresini değiştiren hizmetleri hayata katıyoruz. Geçmişte yapılan hataları tekrar etmemek adına, asfalt kaplama çalışmalarımız kapsamında, zamanla eskiyip ömrünü tamamlayan asfalt, iş makineleri yardımıyla sökülüyor ve ardından sokaklara yeni asfalt dökülüyor. Bu sayede evler ile sokakların yükseklik farkı korunarak, olası su baskınlarının önüne de geçilmiş oluyor. Vatandaşlarımız merak etmesin, hizmet bekleyen, eksikliği olan tüm mahallelerimize fen işleri ekiplerimiz müdahale edecek, ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları yapacaktır” dedi.

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