Vali Su’dan hemşirelere pandemi teşekkürü Hemşireler Günü dolayısıyla telekonferansla hemşirelerle bir araya gelen Vali Su: “Aldığımız tedbirlerle büyükşehirler içinde en az vaka ve ölüm oranına sahibiz. İnşallah kısa sürede virüsü ilimizde bitirmiş olacağız”

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Hemşireler Günü dolayısıyla telekonferansla bir araya geldiği hemşirelere, salgınla mücadelede ön saflarda yoğun gayret gösterdikleri için teşekkür ederek, “Aldığımız tedbirlerle büyükşehirler içinde en az vaka ve ölüm oranına sahibiz. Aynı birlik, beraberlik ve yaklaşımla bu süreci hep birlikte sonuçlandıracağız. İnşallah kısa sürede virüsü ilimizde bitirmiş olacağız” dedi.

Vali Su, 12 Mayıs Hemşireler Günü ve 1218 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı ve Mersin’de hizmet veren yataklı sağlık tesislerinde çalışan hemşirelerle telekonferans görüşmesinde bir araya geldi. 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla sağlık sektörünün ve pandemi sürecinin kahramanları olan hemşirelerin gününü kutlamak amacıyla yapılan telekonferans görüşmesinde hemşirelere hitap eden Vali Su, “Korona virüs ile mücadele sürecini hep birlikte yürütmeye devam ediyoruz. Bu mücadelede siz hemşirelerin emeği çok fazla. Salgın ile mücadelenin ön saflarında yer alıp, gecesini gündüzüne katarak milletimizin ve ülkemizin bu salgını en az hasarla atlatması için yoğun gayret gösteren hemşirelerimizin nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.



“Büyükşehirler içinde en az vaka ve ölüm oranına sahibiz”

Mersin’de korona virüsle mücadele sürecinin devam ettiğini kaydeden Su, “Pandemi ile mücadele döneminde devlet olarak hızlı adımlar attık. Hiç bir vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Vatandaşlarımızın çoğunluğu büyük bir titizlikle alınan tedbirlere riayet etti. İki aylık sürecin sonunda salgını büyük oranda kontrol altına aldık. Bu süreçte Mersin olarak iyi bir sınav verdik. Sahada ekipman ve malzeme sıkıntısı yaşamadık. Aldığımız tedbirlerle büyükşehirler içinde en az vaka ve ölüm oranına sahibiz. Aynı birlik, beraberlik ve yaklaşımla bu süreci hep birlikte sonuçlandıracağız. İnşallah kısa sürede virüsü ilimizde bitirmiş olacağız. Bu anlamda bütün hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Gününü ve 1218 Mayıs Hemşireler Haftasını kutluyor, tüm sağlık çalışanlarımıza bu süreçte gösterdikleri emek, gayret ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



"Ebe ve hemşire arkadaşlarımı kutluyorum"

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı ise hemşirelerin bu özel gününde verdiği destek ve nazik düşüncelerinden dolayı Vali Su’ya teşekkür etti. Yaşanan bu süreçte birçok sağlık çalışanının evinden ve ailesinden uzak kaldığına vurgu yapan Bahçacı, “Gönül isterdi ki, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hemşire arkadaşlarımızla bu özel günlerinde bir arada olalım. Fakat bu süreç Bakanımızın da dediği gibi eskisi kadar yakın olamayacağımız bir dönem. Dolayısıyla bugün sizin nezdinizde evinden, ailesinden fedakarlık yaparak hizmet veren ebe ve hemşire arkadaşlarımı kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Telekonferans görüşmesinde sağlık tesislerinde görevli hemşireler de sadece bu dönemde değil her zaman yanlarında olan başta Sağlık Bakanı Fahretin Koca olmak üzere Vali Su ve İl sağlık Müdürü Bahçacı’ya teşekkür etiler.

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