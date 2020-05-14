Torosların’ın parklarında yaz hazırlıkları başladı

Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda yaz ayları için hazırlıklara başladı. Ekipler, korona virüse karşı taktıkları maskelerle parklarda ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları yapıyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bir yandan korona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da yeşil alanları yaza hazırlıyor. İlçe merkezinin yanı sıra yayla sezonunun da yaklaşmasıyla birlikte mesire alanları başta olmak üzere yol, kaldırım kenarları ile yeşil alan ve parklarda ot biçme, temizleme ve bakım çalışmaları hız kazandı.



"Doğa hepimizin"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar'ı yeşiliyle ve doğasıyla hak ettiği seviyeye ulaştırma gayretinde olduklarını belirterek, "Dünyamızın oksijen kaynağı doğamızı korumak ve temiz tutmak hepimizin görevi. Hedefimiz, yeşili ve doğal güzellikleriyle şiirlere ve romanlara konu olmuş Toroslar'ımızın bu güzelliklerini gelecek nesillere aktarmaktır. Normalleşme sürecinin başlaması ve yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ilçemiz genelindeki park ve yeşil alanlarımızda temizlik ve bakım çalışmalarımız hız kazandı. Bu alanlar, şu anda salgın nedeniyle vatandaşlarımızın kullanımına kısıtlanmıştır. Amacımız, kısıtlamaların kalkmasının ardından ilçe halkımızın ve özellikle çocuklarımızın daha hijyenik ve kaliteli yaşam alanlarında vakitlerini geçirmeleridir. Kurallara uyarak ve hijyene dikkat ederek bu zorlu süreci de geride bırakacağız. Çocuklarımız yine parklarımızda güzel havanın tadını çıkaracak, koşup oynayacaklar" dedi.



“Maske ve eldivenleri çöp konteynerlerine atalım”

Salgınla mücadelede en ön safta çalışan meslek gruplarından birinin de temizlik görevlileri olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Ekiplerimiz, gece gündüz demeden ilçemizin her noktasında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Halk sağlığını korumak adına salgınla en üst seviyede mücadele ettiğimiz bu süreçte vatandaşlarımızın da bizlere destek olmasını istiyoruz. Lütfen kullandığımız maske ve eldivenleri çöp konteynerlerine atalım" çağrısında bulundu.

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