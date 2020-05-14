Kazada hayatını kaybeden spor ilçe müdürü toprağa verildi

Mersin'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Yenişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İrfan Akkar (54), sevenlerinin göz yaşları arasında toprağa verildi.
Dün, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı üzerinde otomobiliyle seyir halinde iken trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Akkar için bugün Şehir Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. İrfan Akkar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin göz yaşları arasında Mersin Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
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