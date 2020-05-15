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Mersin'de turfanda kiraz çıktı, üreticinin yüzü güldü Erdemli ilçesinde kilosu 15 ila 20 liradan alıcı bulan kiraz üreticisinin yüzünü güldürüyor Hasadı yapılan kiraz iç piyasaya sürülecek ve Irak pazarına ihraç edilerek değerlendirilecek

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde yetiştirilen erkenci kirazın hasadına başladı. Kilosu, cinsi ve kalitesine göre 15 ile 20 liradan alıcı bulan kiraz, iç piyasanın yanısıra Irak pazarına ihraç edilerek değerlendirilecek.

Mersin'de turfanda kiraz çıktı, üreticinin yüzü güldü Erdemli ilçesinde kilosu 15 ila 20 liradan alıcı bulan kiraz üreticisinin yüzünü güldürüyor Hasadı yapılan kiraz iç piyasaya sürülecek ve Irak pazarına ihraç edilerek değerlendirilecek

Mersin'in Erdemli ilçesinde yetiştirilen erkenci kirazın hasadına başladı. Kilosu, cinsi ve kalitesine göre 15 ile 20 liradan alıcı bulan kiraz, iç piyasanın yanısıra Irak pazarına ihraç edilerek değerlendirilecek.
Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Türkiye'de ilk kiraz hasadı yapılan yerlerden birinin Erdemli'ye bağlı Koramşalı Mahallesi olduğunu söyledi.
Şahin, "Rekolte iyi, çiftçiler fiyatlardan memnun. Bu günlerde kiraz 15 ila 20 lira arasında fiyatlarla satılmakta. Kirazlarımız iç piyasada ve Irak pazarında değerlendirilmektedir. Koramşalı'da geçen yıl 300 tonluk bir rekolte vardı. Bu yıl 400500 ton rekolte beklenmekte" dedi.
Şahin, diğer köylerde yetiştirilen kirazlarla birlikte ilçede toplam 4 bin ila 5 bin ton civarında kiraz hasadı yapılmasının beklendiğini kaydetti.

"Ekonomik açıdan en çok faydalandığımız ürün oldu"
Koramşalı Mahalle Muhtarı Hasan Kurt'ta, kiraz hasadının 15 ila 20 lira gibi iyi bir fiyatla başladığını belirterek,"Kirazlarımız turfanda olduğu için ekonomik açıdan en çok faydalandığımız üründür. Fiyattan da, ürünlerimizden de memnunuz" diye konuştu.
10 dönüm bahçede kiraz üretimi yaptığını dile getiren üretici Nihat Özen ise "Turfanda kirazımız çıktı, hasadımız başladı. Fiyattan memnunuz, iyi bir rekolte bekliyoruz. Eskiden domatese dayalı üretim yapıyorduk, şimdi turfanda kiraz yetiştiriyoruz. Yöremizde geçim kaynağı ürünler içinde ilk sırayı kiraz aldı" şeklinde konuştu.

"Kiraz bağışıklık sistemini güçlü tutar"
Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı ziraat mühendisi Aşkın Şahin'de kirazın insan sağlığına faydalarıyla ilgili üreticilere bilgi verdi.
Kirazın bu mevsimde her yerde yetişmeyeceğini ifade eden Şahin, "Kiraz A, C ve K vitamini deposudur. İçindeki etken maddelerden dolayı bağışıklık sistemini güçlü tuttuğu gibi iyi bir kanser önleyicidir. Birçok rahatsızlığa da iyi gelmektedir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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