Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtıp, 80 yaşındaki yaşlı bir kadını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaklaşık bir hafta boyunca şahısları yakalamak için çalışma yürüten polisler, bir şahsın kolunda bulunan dövmeden şüphelileri tespit etti. Emniyet çıkışı suçlamaları reddeden şahıslar, neden gözaltına alındıklarını bilmediklerini söylediler.

Edinilen bilgiye göre, 7 Mayıs tarihinde Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde ikamet eden müşteki T.K.'yi (80) telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar müştekiye, adına 20 adet GSM hattı çıkarıldığı ve bu hatların suçlarda kullanıldığı, hatların parasının kendisi tarafından ödeneceği, eve polis gönderip evdeki altınları aldıracaklarını ve altınlar üzerinde inceleme yapıldıktan sonra geri teslim edeceklerini söylediler. Bunun üzerine müşteki üzerinde korku ve panik oluşturan şüpheliler, poşet içinde 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise durumu bildirerek, şahıslardan şikayetçi oldu.



Şahısları eldeki dövme ele verdi

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bir hafta boyunca yürüttüğü titiz çalışma sonucunda şahısları belirledi. Şehir giriş ve çıkışları ile bölgede bulunan bütün güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin birinin elindeki ufak dövmeden şahısları belirledi. Ekipler, şahısların ziynet eşyalarını arabayla almaya geldiğini tespit etti. Yaşlı kadından altınları alanın M.B. (20), arabayı kullananın F.L. (28) olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Adana'da ikamet eden şahısları yakalamak için operasyon yapan ekipler, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



"Bizi neden aldıklarını bilmiyoruz"

Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine haklarındaki suçlamayı reddeden şahıslardan M.B., "Vallahi altınları biz almadık, bizi neden aldıklarını bilmiyoruz. Biz kimseyi dolandırmadık. Neden gözaltına alındığımızı bilmiyoruz, öğreneceğiz şimdi. Yanlış bir şey yapmadık" dedi.

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