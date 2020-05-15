Çiçek saksısına kenevir bitkisi eken şüpheli gözaltına alındı

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<br>MERSİN, (DHA)MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde, çiçek saksısı ve tenekeye ekilmiş 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.<br>İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında Dalakderesi Mahallesi'nde 2 kişinin evlerinin önünde bulunan teneke ve çiçek saksılarının içerisinde kenevir bitkisi ektiğini tespit etti. Eve operasyon yapan ekipler, ekili halde 550 santimetre uzunluklarında 20 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir bitkilerine, İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli memur eşliğinde imha edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kimliği tespit edilen diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar MERSİN, (DHA)<br>2020-05-15 11:25:17<br>

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