KKTC'den Mersin Limanı'na getirilen tarım işçileri, karantina için Adıyaman'a götürüldü

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<br>MERSİN, (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gemiyle Mersin Limanı'na getirilen 173 tarım işçisi, karantina için yurda yerleştirilecekleri Adıyaman'a gönderildi.<br>KKTC'den bugün gemiyle Mersin Limanı'na getirilen tarım işçileri, sağlık kontrollerinin ardından sosyal mesafe kuralına uygun olarak otobüslere bindirildi. Otobüsler, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde, Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktı. <br>Otobüslerdeki görevlilerin koruyucu kıyafet giyip, maske ve eldiven taktığı görülürken, 173 tarım işçisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda 14 gün süreyle karantina altında tutulacak. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-05-15 16:19:10<br>

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