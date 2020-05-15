Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Burhan amca, 30 yıl önce ayrıldığı eşiyle yeniden nikah masasına oturdu Türkiye’nin, korona virüs sürecindeki nezaketiyle tanıdığı 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, 30 yıl önce boşandığı ve hiç görüşmediği eşi 58 yaşındaki Melek Gökaslan ile bugün yeniden nikah masasına oturdu Burhan amca: “Mutluyuz. Tüm insanlar da bizim gibi mutlu yaşasınlar” Melek Gökaslan: “Kibarlığına hayran olduğum için yeniden ‘evet’ dedim, çünkü hiç kırmadı beni”

İHA

– Türkiye'nin, korona virüs sürecindeki nezaketiyle tanıdığı 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, 30 yıl önce boşandığı ve hiç görüşmediği eşi 58 yaşındaki Melek Gökaslan ile bugün yeniden nikah masasına oturdu. Ayrı kaldıkları 30 yıl boyunca hiç görüşmeyen çifti, korona salgını birleştirirken, mutlulukları yüzlerinden okunan çiftin nikahlarını Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı.

Burhan amca, 30 yıl önce ayrıldığı eşiyle yeniden nikah masasına oturdu Türkiye’nin, korona virüs sürecindeki nezaketiyle tanıdığı 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, 30 yıl önce boşandığı ve hiç görüşmediği eşi 58 yaşındaki Melek Gökaslan ile bugün yeniden nikah masasına oturdu Burhan amca: “Mutluyuz. Tüm insanlar da bizim gibi mutlu yaşasınlar” Melek Gökaslan: “Kibarlığına hayran olduğum için yeniden ‘evet’ dedim, çünkü hiç kırmadı beni”

– Türkiye’nin, korona virüs sürecindeki nezaketiyle tanıdığı 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, 30 yıl önce boşandığı ve hiç görüşmediği eşi 58 yaşındaki Melek Gökaslan ile bugün yeniden nikah masasına oturdu. Ayrı kaldıkları 30 yıl boyunca hiç görüşmeyen çifti, korona salgını birleştirirken, mutlulukları yüzlerinden okunan çiftin nikahlarını Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerine siparişlerini verirken sergilediği nezaketle ve naifliğiyle tüm Türkiye’nin sevgisini kazanan Burhan amca, yıllar sonra yeniden mutluluğu yakaladı. Korona virüs salgını sürecinde şeker hastalığı nedeniyle ayağında yara çıkan ve bacağında dört damarı tıkanan Burhan amca, Mersin’de yaşayan kızı ve damadı tarafından yaklaşık 1,5 ay önce kente getirildi. Bu süreçte hastanede bypass ameliyatı olan ve ayağındaki yaranın tedavisi halen süren Burhan amca, kızı Deniz ve damadı Şehmuz Öztaş’ın merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki evinde, 5 yıl evli kaldığı ve 1990 yılında boşandığı eski karısı Melek Gökaslan ile de 30 yıllık aranın ardından bir araya geldi.

30 yılın ardından yeniden nikah masasına oturdular
Günlerini evde birlikte geçirmeye başlayan çift arasında yıllar sonra yeniden sevgi filizleri yeşermeye başladı. Bu yakınlığın ardından Burhan amca, eski eşi Melek Gökaslan ile yeniden evlenmek istediğini söyledi. Melek Gökaslan’ın bu talebi kabul etmesiyle kızı, damadı ve torunları büyük sevinç yaşadı. Talepleri Mezitli Belediyesine iletilen Burhan Kılıçkını ile Melek Gökaslan çifti, yapılan hazırlıkların ardından bugün yeniden nikah masasına oturdu. Mezitli Belediyesi nikah salonunda gerçekleşen nikah törenine maskeleriyle katılan çift, virüs tehlikesi nedeniyle çok az sayıda davetlinin katılımıyla nikah tazeledi. Burhan amca, 77 yaşında yeniden mutluluğu yaşarken, çiftin nikahlarını da Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı.

“Mutluyuz. Tüm insanlar da bizim gibi mutlu yaşasınlar”
İmzaların atılmasının ardından duygularını paylaşan Burhan amca, “Tabi ki mutluyuz. İsterim ki, tüm insanlar da bizim gibi mutlu yaşasınlar. Yıllarca birbirimizle hayat yaşadık. Daha sonra hiçbir sorun, kavga dövüş olmadan ayrıldık. Şu anda 30 yıl aradan sonra hayatımızı üç günlük dünyada birleştirdik. Mutluyuz, çok güzel. Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Kibarlığına hayran olduğum için yeniden ‘evet’ dedim, çünkü hiç kırmadı beni”
Yeniden Kılıçkını soyadını alan Melek Hanım ise çok mutlu olduğunu belirterek, “Sözlerim yetmez mutluluğumu anlatmaya. Ayrıldıktan sonra uzun yıllar babamla yaşadım. Babam vefat edince de ablamla yaşadım ve evlenmeyi hiç düşünmedim. Kızıma hep ‘Baban nasıl?’ diye soruyordum. Kısmet oldu, çok mutluyum. 30 yıl boyunca hiç görüşmedik, telefonla bile görüşmemiştik. Burhan Bey, evde de dışarıda da hep nazikti. Zaten onun bu kibarlığına hayran olduğum için yeniden ‘evet’ dedim, çünkü hiç kırmadı beni. Biz birbirimizi öperek ayrıldık ama nasipmiş tekrar bir araya geldik. Mutluyuz ikimiz de” diye konuştu.

Başkan Tarhan, Burhan amca ve eşini evlerine makam aracıyla uğurladı
Törende çifte, içinde erguvan tohumu olan bir kalem hediye eden Başkan Tarhan da Burhan amcayı tüm Türkiye’nin korona virüs döneminde nezaketiyle ve beyefendiliğiyle tanıdığını vurguladı. Tarhan, “Biz de kendisini Mezitli’de ağırlamaktan çok mutluyuz. Ayrıca çiftimizi bugün nikah salonunda ağırlamaktan da mutlu olduk. Verdiğimiz erguvan tohumunu büyütmelerini ve gölgesinde eşiyle birlikte mutlu yaşam geçirmelerini diliyorum. Korona virüs sürecinde gösterdiği nezaketin tüm Türkiye’ye ve dünyaya örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Hepimizin bu süreçte sevgiye çok ihtiyacımız var. Onu Burhan ağabeyimiz gösterdi topluma. Sevgi dolu bir ömür geçirmelerini ve mutlu olmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Nikah töreninin ardından Başkan Tarhan, Burhan amca ve eşi Melek Hanımı evlerine makam aracıyla uğurladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızkalesi'nde yasağa rağmen denize girdiler
YEREL HABERLER Kızkalesi'nde yasağa rağmen denize girdiler
Belediye çalışanlarından çocuk evlerine anlamlı destek
YEREL HABERLER Belediye çalışanlarından çocuk evlerine anlamlı ...
KKTC'den Mersin Limanı'na getirilen tarım işçileri, karantina için Adıyaman'a götürüldü
YEREL HABERLER KKTC'den Mersin Limanı'na getirilen tarım işçileri, ...
Limonda 10 bin ton ihracat sevindirdi Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin: "Önümüzdeki günlerde bu ihracat rakamının artmasını umut ediyoruz"
YEREL HABERLER Limonda 10 bin ton ihracat sevindirdi Erdemli Ziraat ...
Gültak, şiir ve resim yarışmasının birincilerine ödüllerini verdi
YEREL HABERLER Gültak, şiir ve resim yarışmasının birincilerine ...
Başkan Yılmaz, yaylalarda saha incelemesi yaptı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, yaylalarda saha incelemesi yaptı
KKTC'den gelen 173 vatandaş karantinaya alınmak üzere Adıyaman'a gönderildi
YEREL HABERLER KKTC'den gelen 173 vatandaş karantinaya alınmak üzere ...
Limona verilen 10 bin ton ihracat izni üreticiyi ve ihracatçıyı sevindirdi
YEREL HABERLER Limona verilen 10 bin ton ihracat izni üreticiyi ve ...
MESKİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yarın yapılacak
YEREL HABERLER MESKİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yarın ...
Mersin'de miniklere engellileri anlama dersi
YEREL HABERLER Mersin'de miniklere engellileri anlama dersi
Pandemi sürecinde duygusal problemleri olan özel çocukların ailelerine destek
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde duygusal problemleri olan özel ...
Başkan Seçer, kanalizasyon hattı çalışmalarını inceledi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Proje, bölgede önemli bir rahatlık sağlayacak" "Toroslar’da toplam 3.5 milyon lira gibi bir proje çalışmamız olacak"
YEREL HABERLER Başkan Seçer, kanalizasyon hattı çalışmalarını ...
Rusya'da nükleerden üretilen elektrik oranı yüzde 8 arttı
YEREL HABERLER Rusya'da nükleerden üretilen elektrik oranı yüzde 8 ...
Ercik'ten limon ihracatı açıklaması
YEREL HABERLER Ercik'ten limon ihracatı açıklaması
TÜİOSB Başkanı Balta: “Gıda güvenliği artık bir ulusal güvenlik meselesi” TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, Covid-19 salgınının gıda güvenliğini her açıdan tehdit eden konumda olduğunu belirterek, tüm dünyada yeni yaklaşımların benimsenmesini ve değişimi de getireceğini söyledi
YEREL HABERLER TÜİOSB Başkanı Balta: “Gıda güvenliği artık bir ...
Çiçek saksısına kenevir bitkisi eken şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çiçek saksısına kenevir bitkisi eken şüpheli ...
Dolandırıcılar, şüphelilerden birinin kolundaki dövmesinden yakalandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılar, şüphelilerden birinin kolundaki ...
Erdemli'de erkenci kiraz hasadı başladı
YEREL HABERLER Erdemli'de erkenci kiraz hasadı başladı
Dolandırıcıları dövme ele verdi Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtıp, 80 yaşındaki yaşlı bir kadını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı Yaklaşık bir hafta boyunca şahısları yakalamak için çalışma yürüten polisler, bir şahsın kolunda bulunan dövmeden şüphelileri tespit etti Emniyet çıkışı suçlamaları reddeden şahıslar, neden gözaltına alındıklarını bilmediklerini söylediler
YEREL HABERLER Dolandırıcıları dövme ele verdi Mersin'de kendilerini ...
Tarsus’ta çalınan otomobil, Gülek Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu
YEREL HABERLER Tarsus’ta çalınan otomobil, Gülek Mahallesi’nde terk ...
Mersin'de turfanda kiraz çıktı, üreticinin yüzü güldü Erdemli ilçesinde kilosu 15 ila 20 liradan alıcı bulan kiraz üreticisinin yüzünü güldürüyor Hasadı yapılan kiraz iç piyasaya sürülecek ve Irak pazarına ihraç edilerek değerlendirilecek
YEREL HABERLER Mersin'de turfanda kiraz çıktı, üreticinin yüzü ...
Coğrafi işaret bekleyen Gezende eriğinin kilosu, dalında 9 lira
YEREL HABERLER Coğrafi işaret bekleyen Gezende eriğinin kilosu, ...
Tarsus Uluslararası İmam Hatip Lisesi inşaatı hızla sürüyor
YEREL HABERLER Tarsus Uluslararası İmam Hatip Lisesi inşaatı hızla ...
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Akkar toprağa verildi
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Akkar toprağa verildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X