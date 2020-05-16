Pide arası uyuşturucu ticareti

<br>Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE/(Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde, fırıncılık yapan A.K.'yi (33) takibe alan jandarma ekipleri, pide ekmek arasına gizlenmiş 500 gram bonzai ele geçirdi.<br>Olay, ilçeye bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Fırıncılık yapan A.K.'nin ekmek siparişi yaptığı poşetin içerisine uyuşturucu madde gizleyerek satış yaptığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekipler, şüphelinin kimliğini tespit ederek takibe aldı. Şüpheli, ekmek siparişini yaptığı bisikletinin direksiyonuna asılı poşet içerisinde, ekmek arasına sarılı vaziyette iki adet siyah poşet içerisine gizlenmiş 500 gram bonzai ile birlikte yakalandı.<br>A.K.'nin jandarmadaki ifadesinde uyuşturucu maddenin S.S.'ye ait olduğunu söylemesi üzerine, bu kişi de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR<br>2020-05-16 10:16:33<br>

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