Tansiyon yükseldi, Seçer’e borçlanma yetkisi verilmedi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in 250 milyon TL’lik borçlanma yetkisi istediği toplantıda karşılıklı sert ifadeler kullanılırken, tartışmalar ve karşılıklı ithamlar üzerine Cumhur İttifakı, borçlanma talebine ret vereceğini oylama öncesinde açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tansiyon yükseldi, Seçer’e borçlanma yetkisi verilmedi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in 250 milyon TL’lik borçlanma yetkisi istediği toplantıda karşılıklı sert ifadeler kullanılırken, tartışmalar ve karşılıklı ithamlar üzerine Cumhur İttifakı, borçlanma talebine ret vereceğini oylama öncesinde açıkladı

İHA

– Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin olağanüstü toplantısında tansiyon yükseldi, gergin anlar yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 250 milyon TL'lik borçlanma yetkisi istediği toplantıda karşılıklı sert ifadeler kullanılırken, tartışmalar ve karşılıklı ithamlar üzerine Cumhur İttifakı, borçlanma talebine ret vereceğini oylama öncesinde açıkladı.

Tansiyon yükseldi, Seçer’e borçlanma yetkisi verilmedi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in 250 milyon TL’lik borçlanma yetkisi istediği toplantıda karşılıklı sert ifadeler kullanılırken, tartışmalar ve karşılıklı ithamlar üzerine Cumhur İttifakı, borçlanma talebine ret vereceğini oylama öncesinde açıkladı

– Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin olağanüstü toplantısında tansiyon yükseldi, gergin anlar yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in 250 milyon TL’lik borçlanma yetkisi istediği toplantıda karşılıklı sert ifadeler kullanılırken, tartışmalar ve karşılıklı ithamlar üzerine Cumhur İttifakı, borçlanma talebine ret vereceğini oylama öncesinde açıkladı.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında olağanüstü toplandı. Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle uzun bir aranın ardından Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen olağanüstü toplantıya, tüm meclis üyeleri maskeleri ve sosyal mesafe kuralına uyarak katılırken, basın mensupları da dönüşümlü olarak içeriye alındı.
Olağanüstü toplantıya, Başkan Seçer’in borçlanma talebi damga vurdu. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve gergin anların yaşandığı toplantıda, AK Parti ve MHP grupları, oylama öncesinde teklife ret oyu vereceklerini açıkladı.

“250 milyon lira borçlanma istiyoruz ama 175 milyon lira borçlanma yapabileceğiz”
Başkan Seçer, toplantıda 250 milyon TL’lik borçlanma talebine ilişkin yaptığı açıklamada, teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna gittiğini, ancak belirli bir sürede komisyondan karar çıkmadığı için meclise resen getirdiklerini söyledi. Alacakları meclis kararının, bir önceki yılın gelir bütçesinin yeniden değerleme oranının yüzde 10’una tekabül eden kısmını kullanmaya izin verdiğini belirten Seçer, “250 milyon lira borçlanma talebiyle geliyoruz ama aslında biz 175 milyon lira meclisin kararıyla borçlanma yapabileceğiz. Bunun üstü borçlanma talebimiz bakanlığın iznine bağlı. Borçlanma yetkisini aslında siz bize vermiştiniz. Her ilçe belediye başkanı da bütçe kararnamesinde bu yetkiyi alıyor ama dönüyoruz tekrar meclisten yetki alıyoruz. Bu sadece bizim belediyemize ait bir durum değil. Bir taraftan yetki veriliyor bir taraftan tekrar yetki isteniyor. Bu bankaların tutumundan kaynaklanıyor. Finans piyasalarında pembe tablolar olsaydı hiçbir banka bunu bizden talep etmezdi. Bizi ilgilendiren konu şu ki; siz bütçemi onaylamışsınız meclis olarak ve demişsiniz ki, ‘Bu bütçenin gerçekleşmesi için, yani hizmetin ve yatırımların yapılabilmesi için 250 milyon lira borçlanma rızasını da veriyorum’ demek istemiştiniz. Beni istediğim de ondan öte bir şey değil” dedi.

“Bana güvenmenizi istiyorum”
“Bütçeyi size sunarken bana güvenen meclisten, bu yetkiyi vererek belediye başkanına güvenmenizi istiyorum. Ben bu yetkiyi alacağım ama buruda bir suistimal, istismar, güveninize halel getirme gibi bir davranış içinde olmam mümkün değil” diyen Seçer, borçlanma yetkisini Eylül 2019’da da aldığını dile getirerek, meclis üyelerine teşekkür etti.

“664 milyon 166 bin lira ile aldığımız açık hesap borç şu anda 172 milyon 916 bin liraya düştü”
Daha sonra tablolarla geçen bir yıllık sürede yaptıkları ödemeleri, alacakları ve tasarrufları kalem kalem açıklayan Seçer, “Aldığımız mal ve hizmetler, yaptığımız imalatlardan kaynaklı müteahhitlere olan borcumuz 1 Nisan itibariyle 664 milyon 166 bin lira. Mal ve hizmet alımları, yatırımlar, cari harcamalar devam etti ve toplam borcumuz 1 milyar 165 milyon liraya evrildi. Biz 13 aylık sürede, 1 Mayıs’a kadar toplam 876 milyon 749 bin lira borç ödedik. Şu anda 115 milyon 673 bin ödenmemiş davalı olduğumuz borcumuz var. Bunlar tabi ki denetimlerden ortaya çıkanlar. Bütün daireler denetleniyor. Bazı konular yargı sürecinde olduğu için bir itibar suikastine yer açmamak için meclis karşısında bunları ifşa etmiyorum. Şu anda davası devam ediyor bunların. Toplam şu an borcumuz 172 milyon 916 bin liraya düştü. Yani 664 milyon 166 bin lira ile aldığımız açık hesap borç şu anda 172 milyon 916 bin liraya düşmüştür” diye konuştu.

“Bankalara toplam borcumuz 1 Mayıs itibariyle 1 milyon 406 bin liraya düştü”
Seçer, banka borçlarına ilişkin de şu bilgileri verdi:
“Sizden 164 milyon lira borçlanma yetkisi aldık. Aslında 349 milyon 500 bin lira yetki aldık ama bizim yasa gereği kullanacağımız rakam 164 milyon liraydı. Biz 13 Eylül 2019’da borçlanma yetkisi aldık. Ama biz borçlanmaya 12 Kasım’da başladık. Biz yönetime geldiğimizde bankalara olan toplam borç miktarımız 1 milyar 582 milyon 783 bin liraydı. 164 milyon lira borçlanma sonucunda faiz tutarıyla beraber 217 milyon 566 bin lira borcumuza eklendi ve banka borcumuz 1 milyon 800 bin liraya yükseldi. Biz bunun da 394 bin 6 lirasını ödedik, toplam borcumuz 1 Mayıs itibariyle 1 milyon 406 bin liraya düştü.”

“Devraldığımız 2 milyar 246 milyon liralık borç, şu anda 1 milyar 579 milyon liraya düştü”
Yerel seçimden 4 ay önce Büyükşehir Belediyesinin bankalardan yüzde 31,05 faizle 180 milyon lira borçlandığını dile getiren Seçer, bu paranın 170 milyon lirasının da dönemin yönetimi tarafından tek bir firmaya ödendiğini anlattı. Şu anda bu borcu ödediklerini kaydeden Seçer, “Bize eylül ayında borçlanma yetkisi verdiniz, teşekkür ederiz. Teminatsız olarak bir bankadan 13 Kasım’da 20 milyon, 12 Kasım’da 25 milyon, 15 Kasım’da 22 milyon kullanmışız ve 31 Aralık’a kadar devam etmiş. Bu kredilerin çoğu bir yıl ödemesiz, minimum 3 yıl, maksimum 5 yıl ödemeli krediler. Biz devraldığımızda 2 milyar 246 milyon 949 bin lira olan borcumuz şu anda 1 milyar 579 milyon liraya düşmüştür. Yani 667 milyon 689 bin liralık bir azalma söz konusudur” ifadelerini kullandı.

“Halk yararına çalışıyorum. Onun için borçlanma istiyorum”
Bütün bunları başta israfı önleyerek, mali ve idari disiplin sağlayarak yaptıklarını söyleyen Seçer, gerçekleştirdikleri tasarrufları rakamlarla anlattı. Yerel yönetimlerde yöneticilerin şeffaf olması ilkesinden yola çıkarak bu sunumu yaptığını belirten Seçer, “Sizden borçlanma istiyorsam size hesap verme zorunluluğum var. Neden borçlanma istiyorum? Bana güvenmeniz lazım. Temmuza kadar meclis kapalı. Pandemi mücadele süreci uzayabilir, toplantı yapamayabiliriz. Ekonomideki daralmaların tesirini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Vergi ödenmiyor. Vergi ödenmeyince belediyelere gelir gelmiyor. Biz tedbir almak zorundayız. Şu anda cazip banka kredileri bulabiliyoruz. 15 gün1 ay sonra ne olacak bilemiyoruz. Ben halk yararına çalışıyorum. Benim elimi rahatlatmanız, bana destek olmanız, bana güvenmeniz lazım. Onun için borçlanma istiyorum. Şimdi önümüzdeki günlere bakıyorum, neler olacak diye. Belediyemizin nisan ayı geliri 112 milyon liraya düşmüş; bu çok iyi bir rakam. Ama yaptığımız görüşmeler, maliyeden, İller Bankasından gelecek payımızın mayıs ayı için yüzde 50 oranında düşeceği yönünde. Yani tahmini 130 milyon lira olan ortalama aylık gelirimizin 67,568 milyona, maksimum 70 milyona düşeceği şeklinde. Bunun tedbirini almak zorundayım. Yatırımlarımın devam etmesi, kimseye muhtaç olmamam, çalışanlarımın maaşını ödemem, elektrik kullanmam, yolu temizlemem, sinek ilaçlamasını yapmam, fakire bakmam lazım. Bu borçlanmayı onun için istiyorum. Şu anda da borçlanmayacağım. Tedbirliyim, mayıs ayını kurtarabiliyorum. Sizlerin bana destek olması lazım” şeklinde konuştu.
Bir yıllık süreçte yaptıkları hizmetler ve kalan 4 yılda hayata geçirecekleri yatırımlarla ilgili de meclis üyelerine bilgi veren Seçer, meclis üyelerinden borçlanma talep etti.

Tansiyon yükseldi, gergin anlar yaşandı
Seçer konuşmasının ardından meclis üyelerine söz verdi. Meclis üyelerinin konuşmaları sırasında zaman zaman tansiyonun yükselirken, gergin anların yaşandı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ile Başkan Seçer arasında sert tartışmalar yaşandı. Başkan Yılmaz’ın, Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılanların sayısının 2 bini geçtiğini ve bu çıkarmaların ideolojik olduğunu söylemesi, Başkan Gültak’ın ise Seçer’e ‘Psikolojin bozulmuş’ demesi gerginliğe neden oldu. Üslup tartışmalarının yaşandığı toplantıda, ilçe belediye başkanları, Seçer’i eleştirirken, AK Parti Grup Sözcüsü Mevlüt Ekmekçi de Seçer’i meclis üyelerini azarlamakla suçladı.
MHP Grup Sözcüsü Mahmut Tat ise borçlanma talebine ilişkin oylamadan önce teklife ret kararı vereceklerini açıkladı.
Oylama öncesinde AK Parti Grup Sözcüsü Ekmekçi’nin kürsüye çıkarak bir konuşma yaptığı esnada, CHP’li meclis üyeleri konuşmanın siyasi ve gündem dışı olduğunu belirterek müdahale etti. Salonda bir anda tansiyon yeniden yükselirken, Ekmekçi sinirlenerek konuşmasını yarıda kesip, AK Parti grubu olarak borçlanma talebine ret oyu vereceklerini söyleyip kürsüden indi.
Karşılıklı atışmalar devam ederken CHP’li Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da bir çıkış yaparak, bu tablonun Mersin’e yakışmadığını belirterek, oy kullanmadan gideceğini söyleyip salonu terk etti.

Borçlanma yetkisi, Cumhur İttifakının oylarıyla reddedildi
Meclis üyelerini sakinleştirmeye çalışan Başkan Seçer, Tarhan’ın tavrına “Şaşkınlık içindeyim” diyerek tepki verdi. Tartışmaları “Oylamaya geçiyorum” diyerek kesen Seçer, 250 milyon lira borçlanma yetkisi talebini meclis üyelerinin oylarına sundu. Talep, Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kiralar 3 ay ertelendi, su faturalarına 3 taksit getirildi
YEREL HABERLER Kiralar 3 ay ertelendi, su faturalarına 3 taksit ...
Mersin'de sarı benekli semender bulundu
YEREL HABERLER Mersin'de sarı benekli semender bulundu
Orman Bölge Müdürü Akduman, onarım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürü Akduman, onarım çalışmalarını ...
KKTC'den Mersin'e getirilen Suriyeliler Kilis'e gönderildi
YEREL HABERLER KKTC'den Mersin'e getirilen Suriyeliler Kilis'e ...
Kamyonet, yol kenarında yürüyen çobanı ezdi
YEREL HABERLER Kamyonet, yol kenarında yürüyen çobanı ezdi
Kamyonet, yol kenarında yürüyen çobanı ezdi
YEREL HABERLER Kamyonet, yol kenarında yürüyen çobanı ezdi
Yörüklerin göç yolu açıldı
YEREL HABERLER Yörüklerin göç yolu açıldı
Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan yardım paketleri sahiplerine gönderildi Türk Kızılay’ı Toroslar Şubesince organize edilen ve 143 gönüllünün katkı sunarak hazırladığı bin adet gıda kolisi, gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine verildi
YEREL HABERLER Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan yardım ...
MEÜ’de polimer jel tabanlı ve bor katkılı dezenfektan üretildi
YEREL HABERLER MEÜ’de polimer jel tabanlı ve bor katkılı dezenfektan ...
MEÜ Rektörü Çamsarı, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kuruluna yeniden seçildi
YEREL HABERLER MEÜ Rektörü Çamsarı, Üniversitelerarası Kurul Yönetim ...
Mersin'de taksiler korona virüse karşı denetleniyor
YEREL HABERLER Mersin'de taksiler korona virüse karşı denetleniyor
Büyükşehir Belediyesinden gençlere ve çocuklara kupa bardak
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden gençlere ve çocuklara kupa ...
Tarsus’ta yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tarsus’ta yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını ...
Ekmek arası uyuşturucu satışı Mersin'de fırıncılık yapan 1 kişi, ekmek arası uyuşturucu götürürken yakalandı Ekmek arasına sarılı vaziyette 500 gram esrar ele geçirilirken, fırıncılık yapan şahıs ile uyuşturucuyu götürdüğü şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ekmek arası uyuşturucu satışı Mersin'de fırıncılık ...
Milli eğitim çalışanlarından sağlık kurumlarına siperlik maske desteği Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları tarafından üretilen 150 siperlik yüz maskesi sağlık kurumlarına teslim edildi
YEREL HABERLER Milli eğitim çalışanlarından sağlık kurumlarına ...
Başkan Gültak, engelli sporcularla tekerlekli sandalyede potaya basket attı
YEREL HABERLER Başkan Gültak, engelli sporcularla tekerlekli ...
Pide arası uyuşturucu ticareti
YEREL HABERLER Pide arası uyuşturucu ticareti
(Özel) Sebze arzı patladı, fiyatlar halde dip yaptı, markette fırladı Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde oteller ve restoranların kapanması, insanların evden çıkmaması ve ihracat kısıtlamaları; sebze ve meyvede arzı patlatırken, hallerde fiyatlar ciddi oranda düştü, marketlerde ise fırladı Çözümü tanzim satış noktalarında gören Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, Tarım ve Orman Bakanlığına acil çağrı yaparak, arz fazlası ürünleri alıp tüketiciye doğru fiyatla ulaştırmasını istedi Başkan Şen: “Yalnız kalırsak bunun altından kalkamayız. Yarın çok geç olabilir. 3-6 ay sonra hasat zamanı fahiş fiyatlarla karşılaşabiliriz. Hızlı bir şekilde adım atmamız lazım”
YEREL HABERLER (Özel) Sebze arzı patladı, fiyatlar halde dip yaptı, ...
Nazik siparişiyle Türkiye´nin tanıdığı Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
YEREL HABERLER Nazik siparişiyle Türkiye´nin tanıdığı Burhan Amca, ...
Burhan amca, 30 yıl önce ayrıldığı eşiyle yeniden nikah masasına oturdu Türkiye’nin, korona virüs sürecindeki nezaketiyle tanıdığı 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, 30 yıl önce boşandığı ve hiç görüşmediği eşi 58 yaşındaki Melek Gökaslan ile bugün yeniden nikah masasına oturdu Burhan amca: “Mutluyuz. Tüm insanlar da bizim gibi mutlu yaşasınlar” Melek Gökaslan: “Kibarlığına hayran olduğum için yeniden ‘evet’ dedim, çünkü hiç kırmadı beni”
YEREL HABERLER Burhan amca, 30 yıl önce ayrıldığı eşiyle yeniden ...
Kızkalesi'nde yasağa rağmen denize girdiler
YEREL HABERLER Kızkalesi'nde yasağa rağmen denize girdiler
Belediye çalışanlarından çocuk evlerine anlamlı destek
YEREL HABERLER Belediye çalışanlarından çocuk evlerine anlamlı ...
KKTC'den Mersin Limanı'na getirilen tarım işçileri, karantina için Adıyaman'a götürüldü
YEREL HABERLER KKTC'den Mersin Limanı'na getirilen tarım işçileri, ...
Limonda 10 bin ton ihracat sevindirdi Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin: "Önümüzdeki günlerde bu ihracat rakamının artmasını umut ediyoruz"
YEREL HABERLER Limonda 10 bin ton ihracat sevindirdi Erdemli Ziraat ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X