3 motosiklet sürücüsüne abartı egzoz ve modifiye cezası

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Mersin’in Mut ilçesinde, kurallara uymayan 3 motosiklet sürücüsüne toplam 10 bin 657 lira trafik cezası yazıldı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri devriye görevini yaparken eski hastane arkasında 33 VV 866, 70 EZ 508 ve 33 ABA 165 plakalı motosikletlerin sürücüleri Ü.M, R.D. ve H.Ü'ye basık modifiye ve abartı egzozdan dolayı toplam 10 bin 657 lira trafik cezası uygulandı.

Motosikletler orijinal hale getirilinceye kadar trafikten men edildi.

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