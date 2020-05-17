Denizde mahsur kalan sörfçü polis ekiplerince kurtarıldı

Mersin'de uçurtma sörfü yaparken denizde mahsur kalan şahıs, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, '155 Polis İmdat' telefonunu arayan bir kişi, merkez Yenişehir ilçesi İnönü Bulvarı üzerindeki Müftü köprüsünün yaklaşık 2 mil açıklarında bir şahsın bot ile denizde mahsur kaldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı polis botu, olay yerine kısa sürede intikal ederek, uçurtma sörf yaptığı sırada denize düşen Akgün Atasagun adlı şahsı kurtararak karaya çıkardı.

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