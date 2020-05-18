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Mersin, lavanta üretiminin merkezi olacak Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Lavanta Fidesi Dağıtım Projesi' ile kenti lavanta üretiminin merkezi haline getirmeyi amaçlıyor Projenin ilk yılında 25 üreticiye 30 bin fide dağıtılırken, bu yıl Silifke ve Gülnar ilçelerinde 50 üretici 100 bin lavanta fidesiyle buluşturulacak Proje ile 50 boş ve parçalı arazi de tarıma kazandırılacak

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Lavanta Fidesi Dağıtım Projesi' ile kenti lavanta üretiminin merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Projenin ilk yılında 25 üreticiye 30 bin fide dağıtılırken, bu yıl Silifke ve Gülnar ilçelerinde 50 üretici 100 bin lavanta fidesiyle buluşturulacak. Proje ile 50 boş ve parçalı arazi de tarıma kazandırılacak.

Mersin, lavanta üretiminin merkezi olacak Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Lavanta Fidesi Dağıtım Projesi' ile kenti lavanta üretiminin merkezi haline getirmeyi amaçlıyor Projenin ilk yılında 25 üreticiye 30 bin fide dağıtılırken, bu yıl Silifke ve Gülnar ilçelerinde 50 üretici 100 bin lavanta fidesiyle buluşturulacak Proje ile 50 boş ve parçalı arazi de tarıma kazandırılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Lavanta Fidesi Dağıtım Projesi' ile kenti lavanta üretiminin merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Projenin ilk yılında 25 üreticiye 30 bin fide dağıtılırken, bu yıl Silifke ve Gülnar ilçelerinde 50 üretici 100 bin lavanta fidesiyle buluşturulacak. Proje ile 50 boş ve parçalı arazi de tarıma kazandırılacak.
Kozmetik, parfüm sanayi, sağlık sektörü ve içeceklerde kullanılması nedeniyle yoğun talep gören lavantanın dikim sezonunun açılmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi de Silifke ve Gülnar ilçelerinde üreticilere lavanta fidesi dağıtıyor. Kentteki ürün çeşitliliğini artırmayı amaçlayan Büyükşehir, meyve ve sebzelere kıyasla daha az maliyete sahip lavanta bitkisi üretimini destekleyerek, boş arazileri de tarıma kazandırıyor. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilki Tarsus ve Silifke ilçelerinde 25 üreticiye 30 bin lavanta fidesi dağıtımıyla başlayan Lavanta Fidesi Dağıtım Projesi ile bu sene Silifke ve Gülnar ilçelerindeki 50 üreticiye toplam 100 bin lavanta fidesi dağıtılacak. Silifke ve Gülnar’da 50 üreticiye yüzde 20 üretici katkı payı ile dağıtılan 100 bin lavanta fidesinin 60 bin 600 adedi Silifke ilçesinde dağıtıldı. Çaltıbozkır Mahallesinde Çaltıbozkır Mahallesi Eğitim, Kültür, Tanıtım, Kalkınma ve Dayanışma Kültür Derneği üyelerinin de içinde bulunduğu 19 üreticiye 43 bin 100 adet, Kavak Mahallesinde ise 7 üreticiye 17 bin 500 adet lavandula angustifolia çeşidi lavanta fidesi ulaştırıldı. Dağıtımın ikinci etabında ise Gülnar ilçesinde 39 bin 400 adet lavanta bitkisinin 30 bin adedi Köseçobanlı Mahallesinde 20 üreticiye, 9 bin 400 adedi ise Bereket Mahallesinde 4 üreticiye ulaştırılacak.
Silifke ilçesi Çaltıbozkır ve Kavak mahallelerinde dağıtımın ilk etabına katılarak, 26 üreticiye toplam 60 bin 600 lavanta fidesi ulaştıran Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Toplam 100 bin lavanta fidesi dağıtacağız. Bunun yüzde 80’i Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Bedelin yüzde 20’lik kısmını da üreticiden alıyoruz. Bunu bilinçli yapıyoruz. Tamamını da verebiliriz. Ama cebinizden para verdiğiniz zaman onun değeri daha farklı” dedi.
Çaltıbozkır Mahalle Muhtarı Ahmet Sarı ise kışları 3 bin, yazları ise 5 bin civarı nüfusa ev sahipliği yapan, özellikle domates, badem, buğday, yeşil arpa ve nohut üretimi olan mahalle için lavantanın bir güç olduğunu belirterek, “Lavanta bizim için bir güç oldu. İleride aktif olarak ticaretini yaparsak, mahallemize büyük bir katkı verecek. Büyükşehir Belediyesinden Allah razı olsun. Vahap Başkan’a da bu konuda duyarlı olduğu için teşekkür ederiz” diye konuştu.
Çaltıbozkır Mahallesi Eğitim, Kültür, Tanıtım, Kalkınma ve Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Mehmet Asım Özçalık de 50 bin fidenin ilerleyen yıllarda artarak, lavanta üretiminde bölgenin bir zenginliği olacağını söyledi. Özçalık, "Derneğimizi kurduktan sonra Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl bize az miktarda vermiş olduğu fideyi toprakla buluşturduk ve çok verimli sonuç aldık. Geçen yıl hasadını yaptığımız lavantaların suyunu, yağını, sabununu çıkarttık. Tahlilini yaptırdık, kaliteli bir yağ olduğunu gördük. 10’ar gramlık şişelerde festivalimizde, şehirdeki etkinliklerde dağıttık. Oldukça verimli ve kazançlı olduğunu gördük. Her şeyden önce Vahap Başkanımızın kırsal kalkınma ve tarım alanındaki desteğini yakından izliyoruz. Bu desteğe bağlı olarak özellikle Çaltıbozkır Mahallesi’ne böyle bir destek vermesi bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Başlangıç olarak belki 50 binin üzerinde fideyi toprağa indirmiş olacağız. Bu 50 bin fide birkaç sene sonra belki de 1 milyon fideye çıkacak" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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