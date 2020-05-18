Mersinli genç girişimci Deniz Işın Coşkuner, Ramazan ayında yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara erzak kolileri hazırlatarak dağıtım işlemlerine başladı.

Sosyal medyanın gücü sloganı ile çalışmalarına devam etmekte olan DNC Medya Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Işın Coşkuner, Ramazan’ın salgın hastalık sürecine denk gelmesi sebebiyle birçok kişinin maddi ve manevi yardıma ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Pandemi sürecinde birçok vatandaşın işlerine gidemediğini, para kazanamadığını belirten gen girişimci, bu süreçte ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak adına erzak kolileri hazırlattıklarını söyledi. Muhtaç ailelerin tespitlerinin yapılmasının ardından, Ramazan erzak kolilerinin dağıtımına başlanacağını söyleyen Coşkuner, ‘’Şu an da 10.000 TL gibi bir rakama birçok ramazan erzak kolisi hazırlattık ve arkadaşlarımızda hazırlamaya devam ediyor, bu süreç ilerlerken biz de yakınımızda yanımızda, yöremizde yardıma muhtaç olan insanları araştırıyoruz ve liste yapıyoruz. Ramazan ayı paylaşım ayıdır. Bizler de dinimizin ve kültürümüzün gereği olarak örf ve adetlerimize bağlı kalarak elimizden geldiğince maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çalışmalar bittikten sonra erzak kolilerini inşallah bu vatandaşlara ulaştıracağız. Bayrama kadar tüm kolilerimizi teslim etmiş olmayı hedefliyoruz’’ dedi.

Henüz genç yaşta olmasına rağmen yaptığı başarılı projeler ve sosyal sorumluluk çalışmaları ile adından söz ettirmeyi başaran Coşkuner, aynı zamanda pandemi sürecinde gençlere destek olmak adına bir teknoloji destek paketi de açıklayarak, kursiyer kaydı yapmaya başlamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.