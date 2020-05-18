19 Mayıs´a özel rap klip

<br>Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile hazırlanan klip ilgi gördü.<br>İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı´nın yıl dönümüne dikkat çekilmesi amacıyla klip hazırlandı. Düzenlemesini Burak Sever´in yaptığı, söz ve müziği Emircan Tatlı ile M. Zahir Mığırdağı´na ait olan `Mustafa Kemal Samsun´da şarkısının rap versiyonu, yönetmen İbrahim Yünceler tarafından çekildi. Kurgusunu Bekir Aslan'ın yaptığı klipte, şarkıyı ise Mersin Anadolu Lisesi öğrencisi Emircan Tatlı, müzik öğretmeni Aytaç Aksoy ile birlikte seslendirdi.<br>Klipte mekan olarak Tarsus ilçesinde müzeye dönüştürülen Nusrat Mayın Gemisi´nin yanı sıra Kurtuluş Savaşı ve Atatürk´ün arşiv görüntülerine de yer verildi.<br>Türk bayrağı ve Atatürk´ün görüntüleri ile başlayan klipin sonunda ise, Mustafa Kemal'in, 'Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz" sözlerine yer verildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN<br>2020-05-18 14:39:49<br>
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