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Düşen martı yavruları yuvalarına bırakıldı

İHA

Mersin'in Bozyazı ilçesinde metruk bir binanın çatısındaki yuvalarından yere düşen yavru martılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yeniden yuvalarına bırakıldı.

Düşen martı yavruları yuvalarına bırakıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde metruk bir binanın çatısındaki yuvalarından yere düşen yavru martılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yeniden yuvalarına bırakıldı.
Merkez Mahallesi'de bulunan metruk Ali Efendi Konağının çatısında yaklaşık üç ay önce yuva yapan martıların çığlığı andıran seslerini duyarak bölgeye giden Fehmi Aslan, iki yavrunun yere düştüğünü fark etti. Aslan, yuvalarından düşen martı yavrularını yakalayarak itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, uçamayan iki yavruyu, merdivenle ulaştığı 24 metre yükseklikteki yuvalarına bıraktı.
Mahalle sakinleri, yavru martıları yeniden yuvalarına kavuşturan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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