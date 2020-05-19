19 Mayıs Bozyazı'da törende kutlandı

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sade bir törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ahmet Aydul, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası tören sona erdi.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde maske takılarak gerçekleştirilen törene, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, Bozyazı Sahil Güvenlik Komutanı Çağlar Hanımeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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