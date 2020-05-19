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Sürücü fenalaştı kamyon refüje çıktı Kaza dolayısıyla, sıcaklığın 38 dereceyi geçtiği D-400 karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol aydınlatma çalışması başlatılan bölgede refüje çıktı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Sürücü fenalaştı kamyon refüje çıktı Kaza dolayısıyla, sıcaklığın 38 dereceyi geçtiği D-400 karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol aydınlatma çalışması başlatılan bölgede refüje çıktı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Mersin Antalya D400 karayolunun Antalya Mersin istikametinde meydana geldi. Mustafa T. (36) yönetimindeki arkasında römork bulunan 33 KMH 40 plakalı kamyon yol aydınlatma çalışması başlatılan bölgede sürücüsünün fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şeridinden çıkıp çalışma yapılan alanda refüje çıktı.
Şans eseri başka bir aracın karışmadığı kaza sonrası diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine 112 acil servis ekibi ulaştı. Baygınlığı da devam eden yaralı sürücü Mustafa T. Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı.
Kaza dolayısıyla sıcaklığın 38 dereceyi geçtiği D400 karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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