Kızkalesi Plajı'nda çocuklar yasağa rağmen denize girdi

Bu fotoğraftaki ünlüleri tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ali Rıza EREN/ERDEMLİ,(Mersin),(DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan çocuklar, sıcak havada serinlemek için denize girdi. <br>Hava sıcaklığının 38 dereceyi bulduğu Mersin'de, 0-14 yaş arası çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını delip, denize koştu. Çocuklar, Kızkalesi Plajı'ndan denize girdi, minyatür kayıkla da suya açıldı. Sokak köpeklerinin de denize girdiği görüldü. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Ali Rıza EREN<br>2020-05-19 16:23:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.