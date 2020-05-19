Mersin Stadyumu´nda milli sporcuların katımı ile İstiklal Marşı okundu

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<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla stadyumda İstiklal Marşı okundu.<br>Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca organize edilen, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları, olimpik ve paralimpik havuz sporcuları, kurum amirleri ve antrenörlerin katılımı ile Mersin Stadyumu´nda Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açılarak saat 19.19´da İstiklal Marşı okundu. Gençlik Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz´ın da katıldığı törende sosyal mesafeye dikkat edilirken, katılımcılar maske taktı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-05-19 20:10:11<br>

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