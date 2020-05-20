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AKİB’in yeni Koordinatör Başkanı Yamanyılmaz Türkiye’nin İhracatçı Birlikleri tarihinde “İlk Kadın Koordinatör Başkan” olan Huriye Yamanyılmaz, görevi Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Uğur’dan devraldı

İHA

AKİB’in yeni Koordinatör Başkanı Yamanyılmaz Türkiye’nin İhracatçı Birlikleri tarihinde “İlk Kadın Koordinatör Başkan” olan Huriye Yamanyılmaz, görevi Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Uğur’dan devraldı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanı, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Yamanyılmaz oldu.
Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman illeri başta olmak üzere Türkiye genelinde 16 bini aşkın üyesiyle 8 ana sektörde yapılan üretimi dünya pazarlarına ihraç eden Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nde koordinatör başkanlık görevinde nöbet değişimi gerçekleşti. Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Uğur, Koordinatör Başkanlık görevini Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Yamanyılmaz’a devretti. Yeni Koordinatör Başkan Huriye Yamanyılmaz, “80 yıllık köklü maziye sahip, geçen yıl ihracatını Türkiye ortalamasının dört katına yakın oranda artırarak 13,5 milyar dolara yükselten AKİB’in yeni başarı hikayeleri yazması için gayretlerimizi artırarak devam ettireceğiz.” dedi.
AKİB Başkanlar Kurulu’nu oluşturan Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği, Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlarının aldığı prensip kararı gereği bir yıl süreli koordinatör başkanlık ve koordinatör başkan yardımcılıkları görevlerinde hizmet bayrağı el değiştirdi. Online gerçekleştirilen AKİB Başkanlar Kurulu toplantısında Yeni Koordinatör Başkanlık görevini devralan Huriye Yamanyılmaz’ın yanı sıra AKİB Koordinatör Başkan Yardımcılığı görevlerini Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin ve Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Fuat Tosyalı üstlendi.

"Hedefimiz, bölgemizin üretim gücünü daha fazla ihracata yansıtmak"
Yeni Koordinatör Başkan Huriye Yamanyılmaz’a görevinde başarılar dileyen Hayri Uğur, “AKİB Koordinatör Başkanlığı, bir bayrak yarışıdır. Biz almış olduğumuz bayrağı daha ileriye taşıma gayreti içinde olduk. Bu dönemde temel hedefimiz, bölgemizin üretim gücünü daha fazla ihracata yansıtmak ve AKİB’i kurum olarak en iyi şekilde temsil etmek oldu. Bunun için de bölgemizdeki kurum ve kuruluşlar ile iş birliği zeminini güçlendirdik. Yerel, bölgesel ve ulusal basın ile iş birliğimizi geliştirerek AKİB’i ihracat konusunda fikri alınan bir kurum haline getirdik. Eximbank ile derinleştirdiğimiz iş birliğinin bir sonucu olarak banka, bölgemizde bulunan Mersin ve İskenderun irtibat ofislerini şube seviyesine yükseltti. Bu sayede ihracatçılarımızın birçok işlemi yerinde yapabilmesinin ve daha fazla destek alabilmesinin önü açılmış oldu. Bu dönemde Mersin ve Hatay’da ihracat rakamlarının açıklanması için Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Bakan Yardımcımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM Başkanımız başta olmak üzere ihracat dünyasını iki kez bölgemizde ağırladık. Yine bu dönemde AKİB genel merkezinde TİM Akdeniz Meclisi’ni toplayarak ihracatçılarımızın sorunlarını Bakanımıza ilk elden anlatarak çözüm bulmalarını sağladık. Bunlar gibi gerçekleştirdiğimiz onlarca işin yanı sıra pandemi döneminde halkımızın ihtiyaçları çerçevesinde TİM’in önderliğinde sağlık kuruluşlarının maske, dezenfektan ve koruyucu malzeme temini için seferber olduk. AKİB olarak bölgemizdeki sağlık kuruluşlarının cerrahi maske taleplerinin karşılanabilmesi için 3 milyonun üzerinde maske imalatı sürecini başlatarak valiliklerin gözetiminde, il sağlık müdürlüklerine, üniversite hastanelerine ve kamu hastanelerine ulaştırılmasını sağladık. Tüm bu çabalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen ihracat ailemizin her bir bireyine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni Koordinatör Başkanımız Huriye Yamanyılmaz’ın da bu görevi layıkıyla yapacağına ve devraldığı bayrağı daha ileriye taşıyacağına inanıyorum” dedi.

"AKİB’in yeni başarı hikayeleri yazması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"
İhracatçı Birlikleri tarihinde “İlk Kadın Koordinatör Başkan” olan AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz ise 2019 yılında ihracatını Türkiye ortalamasının dört katına yakın oranda artırarak 13,5 milyar dolara yükselten AKİB’in yeni başarı hikayeleri yazması için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Covid19 salgınında tüm dünyada tarımsal üretimin ve gıdanın stratejik öneminin çok daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Başkan Yamanyılmaz, pandemi sürecinde tüm zorluklara rağmen ihracatın devam ettiğini, özellikle tarım ve gıda sektörlerindeki ihracat artışlarının ise dikkat çekici olduğunu belirtti. Yaşanan tüm olumsuz koşullara rağmen AKİB olarak ilk dört ayda 3,8 milyar dolar ihracat rakamına ulaştıklarını belirten Yamanyılmaz, “Bölgemiz, sahip olduğu verimli toprakları ile dünyanın sayılı üretim merkezlerinden biridir. Bu potansiyelimizi çok daha fazla üretime yönlendirerek uluslararası alanda söz sahibi markalar yaratmalıyız. Türkiye’nin kendi kendine yeter konumunu muhafaza etmesi ve ihracatını daha ileriye taşımamız için bitkisel ve hayvansal gıda üretiminde sürdürülebilir planlamaların güçlendirilmesine ihtiyaç var. İlgili bakanlıklarımız başta olmak üzere, sektör paydaşları ve sivil toplum örgütleri ile güç birliği içinde bunu başaracağımıza inanıyorum.” diye konuştu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Kadın Konseyi Başkan Yardımcılığı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Delegeliği ve Adana İşkadınları Derneği (İŞKAD) Başkan Yardımcılığı görevlerini de eş zamanlı olarak yürüten AKİB Koordinatör Başkanı Yamanyılmaz, AKİB olarak günün koşullarına uygun şekilde ihracatçıların pazarlama kabiliyetlerini artıracak online eğitim programları, firmaların kapasitelerini yükseltecek sanal ticaret heyetleri, sanal alım heyetleri ve fuar organizasyonları da düzenleyerek bölgenin ulusal ve uluslararası alanda etkinliğini artıracaklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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