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Çamlıbel'e yeni Atatürk büstü

İHA

Akdeniz Belediyesi tarafından Çamlıbel Mahallesi'nde bulunan ve baştan sona restore edilen Atatürk büstünün açılışı, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılında, bando eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşü ve törenin ardından coşkuyla gerçekleştirildi.

Çamlıbel'e yeni Atatürk büstü

Akdeniz Belediyesi tarafından Çamlıbel Mahallesi’nde bulunan ve baştan sona restore edilen Atatürk büstünün açılışı, '19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yılında, bando eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşü ve törenin ardından coşkuyla gerçekleştirildi.
Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin taşındığı, hep birlikte marşların okunduğu yürüyüşü, evlerinin pencere ve balkonlarından izleyen Çamlıbel Mahallesi sakinleri ile esnaflar, duygularını alkışlarla ifade ettiler.
“101 yıl önce atılan sağlam temeller sayesinde bugün buradayız”
Cumhuriyet Meydanından başlayan alkışlar ve marşlar eşliğindeki kortej yürüyüşünün ardından, Atatürk büstünün bulunduğu Atatürk Caddesi’ne ulaşıldı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, burada yaptığı konuşmada, “101 yıl önce cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a çıkarak Anadolu üzerindeki kara bulutları kaldıran, güneş gibi tüm coğrafyamızı aydınlatan bir hareket başlatmıştır” dedi.
“Bundan tam 101 yıl önce atılan sağlam temeller sayesinde bugün buradayız” diyen Gültak, “Dünyanın birçok ülkesi Türk milletini esaret altında tutmaya kalkarken, O, kendi imkânlarıyla mütevazı bir tekne ile Samsun’a çıkmış ve cumhuriyetin temellerini atmaya başlamıştır. Daha sonrasında kendisi ve asker arkadaşlarıyla birlikte dünya tarihine altın harflerle yazılan bir savaşın sonucunda bu toprakların ve bu toprak insanlarının her zaman hür, özgür ve cesur olacağını tüm dünyaya ispatlamışlardır” ifadelerini kullandı.
Mahallede bulunan Atatürk büstünü, kaidesini ve çevresini baştan sona restore ederek yenilediklerini kaydeden Gültak, şöyle konuştu; “İstedik ki bugün, madem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma bayramındayız, sizlerle beraber bayramı kutlayıp, büstümüzün açılışını yapmak istedik. Bayramınız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti, yüzyıllarca yaşayacaktır. Atam, şad ol, yerinde rahat uyu.”
Başkan Gültak’ın konuşmasından sonra, Akdeniz Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Atatürk büstünün açılışı yapıldı.

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