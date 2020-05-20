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Mezitli’de havada, denizde, karada 19 Mayıs coşkusu yaşandı

İHA

– Mezitli ilçesinde, havada, denizde ve karada düzenlenen etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı. Mezitli Belediyesi Başkanı Neşet Tarhan, Atatürk tişörtüyle korteje katılarak, Mezitlililerin bayramını kutladı.

Mezitli’de havada, denizde, karada 19 Mayıs coşkusu yaşandı

– Mezitli ilçesinde, havada, denizde ve karada düzenlenen etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı. Mezitli Belediyesi Başkanı Neşet Tarhan, Atatürk tişörtüyle korteje katılarak, Mezitlililerin bayramını kutladı.
Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101’inci yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Soli Pompeiopolis Antik Limanından havalanan paramotor, tüm Mezitli’yi gezerek bayram coşkusunu ve Belediye Başkanı Tarhan’ın mesajını her yere ulaştırdı. Paramotorun şovuna Başkan Tarhan ve belediye çalışanları da Atatürk baskılı kırmızı tişörtleri ve maskeleriyle Türk Bayrağı açarak eşlik etti. Paramotor iki saati aşkın bir süre gezerek Mezirtlililerin bayram coşkusuna ortak oldu.

Gençler, mesajını Akdeniz’in dalgalarıyla birlikte verdi
Mezitli Belediyesinin havada, denizde karada kutladığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin ikinci bölümünde ise yelkenliler Akdeniz'in dalgaları ile birlikte Mezitlilileri selamladı. Rota Yelken Kulübü ve Sivil Savunma teknelerinin eşlik ettiği etkinlikte, Başkan Tarhan da tekneyle açılarak, bu kez Mezitlililere bayram coşkusunu denizde yaşattı. Tekneler Mezitli sahili boyunca yelkenlerini açarak görsel bir şölene imza attı.

Mezitli sokaklarında kortej
Mezitli7Deki bir başka etkinlik de düzenlenen kortej oldu. Mezitli Belediyesinin önünden başlayarak klasik otomobil ve motosiklet tutkunlarının eşlik ettiği kortej boyunca Başkan Tarhan, eşi Sembol Tarhan’la birlikte klasik bir arabanın üzerinden Mezitlilileri selamladı. Vatandaşlar, balkon ve pencerelerden Atatürk posteri, Türk Bayrağı ve alkışlarla destek verirken, çalınan marş ve müziklerle coşku arttı. Yaklaşık 30 kilometre boyunca bayram coşkusunu Mezitli’nin her tarafına taşıyan kortej geçişi, Demokrasi Meydanında sona erdi.
Başkan Tarhan’ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye çalışanları ve vatandaşların katıldığı kutlamada, saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesinin ardından, bir genç tarafından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okudu. Mezitli Kent Konseyi Çağdaş Dans Topluluğu üyeleri de zeybek oynadı. Dans gösterisinin ardından Başkan Tarhan ve törene katılan gençler birlikte deve bir bağımsızlık meşalesi yaktı.

“Gençlere güvenen Atatürk bir kez daha haklı çıktı”
Kutlamada bir konuşma yapan Başkan Tarhan, yaşanan tablonun Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olduğunu gösterdiğini vurguladı. Tarhan, “Atatürk; ‘Her şeye karşın muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde, sadece vatan ve gerçek aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir’ derken, sizlere güvenmekle bir kez daha haklı çıktı. Atatürk’ün hedeflediği çağdaş Türkiye’yi oluşturacak kudret, damarlarınızda akan kanda mevcuttur” dedi.
Mezitli’de bayram coşkusunu doyasıya yaşadıklarını ifade eden Tarhan, “Bu yıl bayramımızı karada, denizde, havada ayrı ayrı kutladık. İlk olarak paramotor ile Mezitli turu yapılarak bayram mesajımızı herkese gösterdik. Havada güneşi biz zapt ettik. Daha sonra Mezitli sahillerinde yelkenlilerle gençlerimiz Atatürk’ün gençliğe hitabesini haykırdı. Son olarak da cadde cadde, sokak sokak gezerek, Mezitli halkının yüreğinden coşan sevgiyle bayramımızı kutladık. Her zaman söylüyorum; Mezitli bir ailedir, herkes burada. Sizler de bu güçlü ailenin bir ferdi hissediyorsanız kendinizi çok mutlusunuz demektir. İstisnasız herkes Atatürk ve Türk Bayrağı sevgisini getirdiler bize” diye konuştu.

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