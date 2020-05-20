Mersin’de yaylalara tek yönlü göçe izin verildi

– Mersin Valiliği, İçişleri Bakanlığının talimatıyla yaylalara tek yönlü göçe, Covid19 pozitif olmamak, filyasyon sisteminde yer almamak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla bugünden itibaren izin verileceğini bildirdi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının yaylalara göçle ilgili talimatı kamuoyuna duyuruldu. Bakanlık talimatında; yaz aylarında kentleşme problemleri, hava sıcaklıklarının oluşturduğu olumsuzluklar ve küçük tarımsal faaliyetler nedeniyle pek çok ilde yaylalara mevsimsel göç olgusunun bulunduğu belirtilen açıklamada, “Yaylalara yönelik mevsimsel göç olgusu korona virüs salgınının etkileri çerçevesinde değerlendirilmiş, yaylaya tek yönlü gidiş olması (gitgel yapılmaması); yaylaya gidecek kişinin/kişilerin Covit19 bulaşı açısından sorunsuz olması (pozitif vaka veya Sağlık Bakanlığı filyasyon sisteminin içerisinde yer almaması); ulaşımda sosyal mesafe ve diğer kurallar ile ilgili genelgelere uyulması koşulları ile 20 Mayıs 2020 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın bu yöndeki taleplerine izin verilmesi kararına varılmıştır” denildi.

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