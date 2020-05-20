Mut’ta hırsızlıktan aranan 3 şüpheli yakalandı

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Mersin’in Mut ilçesinde hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oto ve iş yerinden hırsızlık ile kamu malına zarar vermekten aranan T.T., R.A. ve A.A. adlı şüphelileri yakaladı.

Gözaltın alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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