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Duvarda saklanan altınları çaldılar Tarsus'ta bir kişi teyzesiyle birlikte yengesinin duvar içinde sakladığı 110 bin TL değerindeki altınlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı

İHA

Duvarda saklanan altınları çaldılar Tarsus'ta bir kişi teyzesiyle birlikte yengesinin duvar içinde sakladığı 110 bin TL değerindeki altınlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi teyzesiyle birlikte yengesine ait duvar içerisinde saklı olan altınlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 13 Mayıs Çarşamba günü Karadiken Mahallesinde meydana gelen olayda, H.B. isimli kadın, evinin biriketli duvarının içerisine ağzı alçı ile kapatılarak sakladığı 50 gramlık 6 adet 110 bin TL değerinde altın bileziklerini çalındığını fark etti.
H.B. adlı kadın durumu jandarmaya bildirdi. Evde inceleme yapan Tarsus İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme Tim Komutanlığı ve Tarsus Jasat Timleri, hırsızlık olayının aileden birileri tarafından yapıldığını tespit etti.
Ekipler, H.B. adlı kadın, görümcesi Z.A. ile teyzesi M.A. adlı kişilerle birlikte 1 ay önce Tarsus’a geldikleri kuyumcudan 1 adet altın bileziğini bozdurduğunu tespit etti. Ekipler, ilçede bulunan 35 kuyumcu dükkanında inceleme yaptı. Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelilerden M.A ve Z.A isimli kadınların altın bileziğinin olmadığı yönünde bilgi elde etti. Gözaltına alınan şüpheli M.A ile yapılan görüşmede altınları Z.A.’nın yönlendirmesi neticesinde kendisinin çaldığını söylediği öğrenildi. M.A. adlı şüphelinin altın bileziklerden bir tanesini Z.A. ile bozdurduğunu ve parasını paylaştıklarını 1 adet altın bileziğin halen kendisinde olduğunu, 4 adet altın bileziği de gönül ilişkisi olduğu R.G. isimli şahsa verdiğini itiraf ettiği belirtildi. Çalınan bilezikler jandarma ekipleri tarafından H.B. adlı kadına teslim edilirken, şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.

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