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Viral enfeksiyonlarda çocuklarda kalp tutulumuna dikkat Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özyurt: "Çocuklarda miyokardit tanısı atlanabiliyor"

İHA

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özyurt, miyokardit (kalp kası iltihabı) tanısının çocuklarda sıklıkla atlanan bir tanı olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarda ateş, burun akıntısı, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı gibi viral enfeksiyonları düşündüren durumlarda göğüs ağrısı, çarpıntı, erken yorulma, sırtüstü yatamama, aşırı terleme gibi belirtiler varsa mutlaka çocuk kardiyoloji uzmanına başvurulması gerekir" dedi.

Viral enfeksiyonlarda çocuklarda kalp tutulumuna dikkat Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özyurt: "Çocuklarda miyokardit tanısı atlanabiliyor"

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özyurt, miyokardit (kalp kası iltihabı) tanısının çocuklarda sıklıkla atlanan bir tanı olduğunu vurgulayarak, “Çocuklarda ateş, burun akıntısı, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı gibi viral enfeksiyonları düşündüren durumlarda göğüs ağrısı, çarpıntı, erken yorulma, sırtüstü yatamama, aşırı terleme gibi belirtiler varsa mutlaka çocuk kardiyoloji uzmanına başvurulması gerekir” dedi.
Virüsler, en küçük ancak en yaygın olan enfeksiyon ajanları olarak öne çıkarken, birçok viral enfeksiyon, genellikle kendi kendini sınırlayan basit üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden oluyor. VM Medical Park Mersin Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özyurt, influenza, herpesvirus, adenovirus, korona virüs, parvovirus ve enterovirus gruplarının bazen epidemi ve pandemi yaparak ciddi enfeksiyonlara neden olabileceğini belirterek, viral enfeksiyonlarda çocuklarda kalp tutulumuyla ilgili olarak bilgiler verdi.
Virüslerin yol açtığı tehlikelerin en önemli sebeplerinden birinin antibiyotiklerin birkaç istisna dışında etkili olmaması durumu olduğunu ifade eden Özyurt, bunun dışında genetik yapılarını, böylece karakteristik özelliklerini ve hastalık yapıcı etkilerini değiştirebilmelerinin de riski artırdığını söyledi.

Çocuklarda miyokardit tanısı atlanabiliyor
Virüslerin birçok organın yanı sıra kalbi de tutarak miyokardit (kalp kası iltihabı) veya perikardite (kalp nezlesi) neden olabileceğinin altını çizen Özyurt, miyokardit tanısının sıklıkla atlanan bir tanı olduğunu vurguladı. Özyurt, “Her virüsün miyokardı tutma ihtimali farklıdır. Bu nedenle gerçek sıklığı bilinmez. Ayrıca miyokardit yapan ajanların çoğu birden fazla organ tutulumu gösterir ve hastalarda kalp dışı diğer organ bulguları ön planda tabloya hakim olmaktadır” diye konuştu.
Ailelere dikkat edilmesi gereken belirtiler konusunda da uyarılarda bulunan Doç. Dr. Abdullah Özyurt, “Ateş, burun akıntısı, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı gibi viral enfeksiyonları düşündüren durumlarda, göğüs ağrısı, çarpıntı, erken yorulma, sırtüstü yatamama, aşırı terleme varsa, miyokardit perikardit tanısının dışlanması için mutlaka çocuk kardiyoloji uzmanına başvurulması gerekir. Bunun yanında viral bir enfeksiyon sırasında karaciğer enzimlerinde yükseklik veya inatçı ateş varsa miyokardit açısından uyanık olmak gerekir” ifadelerini kullandı.

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