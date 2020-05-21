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Tarsus Doğa Parkı'nda 3 deve kuşu yavrusu daha dünyaya geldi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'nın nüfusu, 3 deve kuşu yavrusunun daha dünyaya gelmesiyle artmaya devam ediyor.

Tarsus Doğa Parkı'nda 3 deve kuşu yavrusu daha dünyaya geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı’nın nüfusu, 3 deve kuşu yavrusunun daha dünyaya gelmesiyle artmaya devam ediyor.
Hayata gözlerini açan sevimli yavrular, Tarsus Doğa Parkı’na neşe katıyor. Parkın ilk deve kuşu yavrusu bundan 7 ay önce dünyaya gelmişti. 42 günlük kuluçka süresinin ardından geçtiğimiz günlerde kabukların kırılmasıyla 3 yavru daha dünyaya gözlerini açtı. Anne ve babalarından ayrı yerde tutulan 6 günlük yavrular, teknik personel gözetiminde konusunda uzman bakıcıları tarafından özel diyet programları ile besleniyor.
Tarsus Doğa Parkı’nın ilk göz ağrısı olan deve kuşu yavrusu ve ardından dünyaya gelen 3 yavru, nem ve sıcaklık dengesinin ayarlandığı özel alanlarda özenle bakılıyor. Çukurova’nın en büyük ve tek hayvan parkı olma özelliğini taşıyan Tarsus Doğa Parkı, yüzlerce çeşit hayvana ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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