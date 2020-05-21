Doğa Park'ın yeni üyeleri deve kuşu yavruları

<br>MERSİN, (DHA)MERSİN'de, Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda 3 deve kuşu yavrusu dünyaya geldi.<br>Tarsus Doğa Parkı´nın nüfusu yeni doğumlarla her geçen gün artıyor. Parkın sakinlerinden deve kuşu ailesine yumurtaların kırılmasıyla birlikte yeni üyeler katıldı. 42 günlük kuluçka süresinin ardından geçen günlerde kabukların kırılmasıyla 3 yavru dünyaya geldi. Anne ve babalarından ayrı yerde tutulan yavrular, teknik personel gözetiminde, konusunda uzman bakıcılar tarafından özel diyet programları ile besleniyor. Tarsus Doğa Parkı´nın ilk göz ağrısı olan deve kuşu yavrusu ve ardından dünyaya gelen 3 yavru, nem ve sıcaklık dengesinin ayarlandığı özel alanlarda özenle bakılıyor. Çukurova´nın en büyük ve tek hayvan parkı olma özelliğini taşıyan Tarsus Doğa Parkı´nda yüzlerce çeşit hayvana ev sahipliği yapıyor.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-05-21 14:01:19<br>
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