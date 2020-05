Toroslar Belediyesinin ödüllü şiir yarışması sonuçlandı

Toroslar Belediyesinin, korona virüs sürecinde evden çıkamayan çocuklar için düzenlediği "Evde şiirini oku, Türkiye’yi oku çocuk" başlıklı serbest temalı şiir yarışması sonuçlandı.

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle dışarı çıkma kısıtlaması getirilen çocukların evlerinde aktivite yapabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmaya 715 yaş aralığındaki 480 çocuk katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen ödüllü şiir yarışması, Türkiye genelinde yoğun ilgi gördü. Çocuklar, yazdıkları ya da severek okudukları şiirlerini telefon veya video kamerası ile yatay olarak çekip, Toroslar Belediyesinin whatsapp hattına göndererek yarışmaya katıldı. Her çocuk bir eserle yarışmaya katılırken, jüri heyetinin değerlendirmesi sonucu dereceye girenler belirlendi. Jüri, yarışma ödüllerini ilk üçte sınırlı bırakmadı. Çocuklardan gelen birbirinden güzel videoların değerlendirmesinde zorlanan jüri üyeleri, 2'inciliği iki yarışmacıya, 3'üncülüğü ise üç yarışmacıya vererek çocukların yüzünü güldürdü.



"Gönderilen her şiir gönlümüzde birinci"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yarışmaya katılan tüm çocukları tebrik ederek, dereceye girenlere başarılarının devamını diledi. Başkan Yılmaz, “Geleceğimiz, çocuklarımıza emanettir. Korona virüs salgını sürecinde uzaktan eğitimle öğrenimlerine evlerinde devam eden öğrencilerimizin vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla bir şiir yarışması düzenledik. Çocuklarımız, en sevdikleri şiiri okuyup çekerek biz gönderdiler. Jüri üyelerimiz de çocuklarımızın birbirinden güzel videolarını değerlendirirken bir hayli zorlandılar. Bütün çocuklarımız bizler için kıymetli ve değerli. Gönderilen her şiir gönlümüzde birinci. Yarışmaya katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ederiz. Çocuklarımız, geleceğimiz, umudumuz ve güvencemizdir” dedi.

Dereceye girenler, Mersin Toroslar Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından ilan edilirken, yarışmada birinciye notebook, ikinciye tablet, üçüncüye ise kulaklık ödülü ve plaket verilecek. Tüm katılımcılara kargo ile teşekkür belgesi de gönderilecek.

Yarışmada, Tarsus Kazım Taşkın İlkokulundan Alper Tarık Aksoy birinci olurken, Toroslar Düğdüören Kaşlı İlkokulundan Eren Toprak Akbaş ile Akdeniz Cengiz Topel Ortaokulundan Cevdet Erdem ikinciliği, Toroslar Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulundan Birsen Kuru, Akdeniz Karacailyas İlkokulundan Egemen Berge ve Toroslar 700. Yıl Ortaokulundan Ahmet Mert Arıkan da üçüncülüğü paylaştılar. Toroslar Çukurova İlkokulundan Miran Yüreli, Melisa Yüreli ve Yiğit Yüreli ise Jüri Özel Onur Ödülüne layık görüldü.

