Bozdoğan: "Bayram dolayısıyla tüm hazırlıklarımızı tamamladık"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 24 Mayıs Pazar günü başlayıp 26 Mayıs Salı günü sona erecek olan Ramazan Bayramı için bütün hazırlıkların tamamladığını söyledi.

Vatandaşların rahat bir bayram geçirmeleri için yerel yönetim olarak gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten Bozdoğan, herkese huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir bayram diledi. Bozdoğan, “Ramazan Bayramı öncesi tüm tedbirlerimizi aldık. 23 Mayıs Cumartesi günü arefe, ancak biz şimdiden özellikle şeker ve gıda kontrollerimizi sıklaştırdık. Halkımıza bozuk ve kullanım süresi dolmuş gıda maddeleri satılmaması ve yedirilmemesi için işyerlerinde gerekli denetimler ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Belediye birimlerimiz bayram süresince çalışacak nöbetçi listelerini oluşturdular. Görevli personellerimiz bayram öncesi ve bayram süresince vatandaşların bayramı rahat, huzurlu ve güvenli geçirmeleri için çalışacaklar. Tarsuslu vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutluyor, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde bayramı geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Korona virüs salgınına karşı 12 Mart’tan bu yana başlattıkları mücadelenin aksatılmadan devam ettirildiğini, cadde ve sokakların sürekli dezenfeksiyon işlemine tabi tutulduğunu ifade eden Bozdoğan, bu zor süreçte bir kez daha halkı koruyucu tedbirler kapsamında evlerinde kalmaya davet etti. Bozdoğan, "Biz belediye olarak bu konuda üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz bir yandan rutin belediyecilik hizmetlerini sürdürürlerken, diğer yandan da vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getirmek için gece gündüz demeden görevlerini canla başla devam ettiriyorlar” diye konuştu.

Bozdoğan, hizmet birimlerinin bayram tatili süresince açık ve halkın hizmetinde olacağını, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta vatandaşların, 'Alo 153, 185 ve 112' numaralı telefonları arayabileceklerini söyledi.

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