Uzmanlardan sıcak hava uyarısı

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, hava sıcaklığı 38 dereceyi bulunca Şehir ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.<br>Havaların ısındığı Mersin'de, hava sıcaklığı mayıs ayında 38 dereceyi gördü. Sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle evde kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmaları yasak olan çocuklar ise denize atlayarak serinlemeye çalıştı. <br>Vatandaşları sıcak havaya karşı uyaran Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, "Çok dikkat etmemiz gereken bir döneme girdik. Hızlı bir sıcaklık artışı oldu. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde. Güneşten çok fazla etkilenmeyecekler. Ama yine de sıcakların getireceği yüksek tansiyon, beyin kanamaları gibi durumlarda çok dikkatli olmak ve en kısa sürede hastaneye başvurmak gerekiyor. İçinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle vatandaşlarımız hastaneye gelmekten imtina ediyorlar ama bu tür şikayetlerde hastanelerin acil servisine mutlaka başvurmaları gerekiyor. Güneş ışınlarının en dik geldiği öğlen saatlerinde de kimsenin mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmaması gerekiyor" dedi.<br>'KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİLİ OLMASINI UMUT EDİYORUZ'<br>Sıcak havanın koronavirüs salgınında azalma sağladığı yönündeki iddialarla ilgili olarak da Uzm. Dr. Aydınlı, "Sağlık Bakanlığı'mızın ve Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda hareket ediyoruz. Umut ediyoruz güneş ışınlarından ve ultraviyoleden etkilenerek, virülansının düşme umudunu koruyoruz. Virüsün virülansı düşmeyecekse bile vatandaşlarımız dikkat etsin ve sıcak havadan etkilenmesin. Güneş ışınlarından doğru şekilde faydalanalım hepimiz" diye konuştu.<br>METEOROLOJİ: HAVA SICAKLIĞI AZALACAK<br>Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hafta başından bu yana etkisini gösteren bunaltıcı hava yerini yağmura bırakacak. Açıklamada, "Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor. Ramazan Bayramı'nda hava sıcaklıkların mevsim normalleri altında olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca da yağışların yurdumuzun özellikle doğu bölgelerinde Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu´nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor" denildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-05-22 09:52:29<br>

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