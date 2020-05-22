Doğu Akdeniz, iç turizm için hazırlıklarını sürdürüyor

<br>Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)TURİZM Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, salgınla mücadelede bir sürprizin yaşanmaması halinde, iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini açıklamasının ardından Doğu Akdenizli turizmciler yerli turist için hazırlıklara başladı. <br>Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ülkede turizm hareketliliği henüz başlamazken, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçen günlerde yaptığı açıklama sektör temsilcilerini harekete geçirdi. Turistik tesisler, otel ve moteller Turizm Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda hazırlıklara başlarken, Mersin Turizm İşletmecileri Derneği de (MERTİD), yayınlanan genelge doğrultusunda Mersin Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğine giderek pandemi sonrası yapılması gerekenler konusunda bir dizi eğitim içeriği hazırlayarak, sektör temsilcilerine ulaştıracak.<br>Mersin Turizm işletmecileri Derneği Başkanı ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol, sektörün sezon hazırlığı için hummalı bir çalışma yürüttüğünü belirterek, şöyle konuştu:<br>"Pandemi sonrası yapılması gerekenler için oluşturduğumuz platformla turizmcilere eğitim vererek, personel ve müşteriye yönelik davranışlar konusunda videolar çekilecek, kayıtlar alınacak. Türkiye'de ilk defa Çukurova Kalkınma Ajansı maddi katkısı TBMM Bütçe Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su'nun destekleri ile böyle bir proje hayata geçirdik. Bunu sadece turizm sektöründe uygulamayacağız. Turizm sektörünün başarısından sonrasında diğer iş kollarına yayacağız." <br>Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Çukurova ile gurbetçi Türklerin yaz aylarında akın ettiği Mersin'deki Kızkalesi'nde geçen yıl 22 bin 500 yatakla 3 aylık sezonu yüzde yüz dolulukla geçirdiklerini belirten Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop ise Bakan Ersoy'un açıklamalarını son derece önemsediklerini ifade ederek, "Koronavirüs dünyada birçok ülkeyi etkilediği gibi maalesef ülkemizi de etkiledi. Hükümetimizin ve bakanlarımızın yaptığı açıklamalar doğrultusunda dernek olarak önlemlerimizi almış durumdayız. O doğrultuda gelecek olan misafirlerimizi ağırlayacağız" diye konuştu. <br>'ÜLKEMİZ DE VİRÜSE KARŞI ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPTI'<br>Başkan Yardımcısı Öztop, virüs nedeniyle her sektör gibi turizm sektörünün de etkilendiğini kaydederek, "Salgın nedeni ile etkilenen sektörlerin başında turizm sektörü geliyor. Tabi Mersin ve Kızkalesi apayrı bir yer. Ülkemiz de virüse karşı çok ciddi çalışmalar yaptı. Mersin olarak Sayın valimizin direktifleri doğrultusunda, insanlarımızın da duyarlılığı sayesinde vaka sayısını en az bir şekilde geçirdi. Buradan herkese seslenmek istiyorum, virüs çok ciddi, önlem alınması gerekiyor. Lütfen ama lütfen insanlar evlerinde kalsın ki yazı dolu dolu geçirelim, denizin tadını doya doya çıkartalım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN<br>2020-05-22 10:25:52<br>

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