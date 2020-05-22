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Mersin'de baklavalar bayrama hazır

DHA

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ, (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde, baklavacılar, Ramazan Bayramı'na tatlı siparişlerini yetiştirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Erdemli´de, baklavacılar, Ramazan Bayramı hazırlıkları aralıksız sürdürüyor. Binbir emekle hazırlanan baklavaların siparişlerini hazırlamak ve yetiştirmek isteyen ustaların çalışma saatleri 12 saate çıkarken, işletmelerde takviye personel ile çalışan sayısı da arttı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı'nda tatlı siparişlerinin yoğun olduğunu belirten işletme sahipleri, siparişlere yetişebilmek için yoğun...

Mersin'de baklavalar bayrama hazır

<br>Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ, (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde, baklavacılar, Ramazan Bayramı'na tatlı siparişlerini yetiştirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.<br>Erdemli´de, baklavacılar, Ramazan Bayramı hazırlıkları aralıksız sürdürüyor. Binbir emekle hazırlanan baklavaların siparişlerini hazırlamak ve yetiştirmek isteyen ustaların çalışma saatleri 12 saate çıkarken, işletmelerde takviye personel ile çalışan sayısı da arttı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı'nda tatlı siparişlerinin yoğun olduğunu belirten işletme sahipleri, siparişlere yetişebilmek için yoğun çalıştıklarını söyledi.<br>Erdemli´de 35 yıllık baklava ustası ve işletme sahibi olan Mustafa Aydoğdu, "Baklavacıların en yoğun dönemi olan Ramazan Bayramı'nda bizler de siparişlerimizi aldık. Bayrama yetiştirilmesi gereken yüzlerce tepsi baklava için çalışıyoruz. Normalde günde 25 tepsi baklava satışımız olurken, Ramazan Bayramı´nda bu sayı 500 tepsiye kadar çıkabiliyor. Bu bayramda yaklaşık 25 tatlı çeşidimizle müşterilerimize hazırlanıyoruz. Fiyatlarımızda herhangi bir artış yaşatmadan herkesin baklava tüketmesi için uygun fiyatlarda satış yapacağız. Hem şubelerimizden hem de telefonla evlere sipariş alabiliyoruz. Bu zor süreçte hep birlikte olup en az hasarla çıkmamız gerekiyor. Halkımızın bayram havasında tatlı yemeleri için siparişlerini evlere kadar götürüyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER<br>2020-05-22 10:27:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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