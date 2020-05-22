Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de pazardan dönen H.K.Ç. isimli kadının boynundaki altın kolyeyi kopararak çalmak isteyen Y.İ.´yi, kırmızı renkli bisikleti yakalattı.<br>Olay, Toroslar İlçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Pazardan evine dönen H.K.Ç.´nin yanına bisikletiyle yaklaşan Y.İ., kadının boynundaki altın kolyeyi almak istedi. Zincirin kopup yere düşmesiyle panikleyen Y.İ., bisikleti ile kaçarak uzaklaştı.<br>H.K.Ç.´nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin bisikletinin kırmızı renkli olduğunu belirledi. Çalışmalarını bu yönde yapan polis, Y.İ.´yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.İ., mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN<br>2020-05-22 11:27:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.