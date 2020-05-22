Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de pazardan dönen H.K.Ç. isimli kadının boynundaki altın kolyeyi kopararak çalmak isteyen Y.İ.´yi, kırmızı renkli bisikleti yakalattı.<br>Olay, Toroslar İlçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Pazardan evine dönen H.K.Ç.´nin yanına bisikletiyle yaklaşan Y.İ., kadının boynundaki altın kolyeyi almak istedi. Zincirin kopup yere düşmesiyle panikleyen Y.İ., bisikleti ile kaçarak uzaklaştı.<br>H.K.Ç.´nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin bisikletinin kırmızı renkli olduğunu belirledi. Çalışmalarını bu yönde yapan polis, Y.İ.´yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.İ., mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN<br>2020-05-22 11:27:35<br>
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