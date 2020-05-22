Vali Su, Hamit Tuna’nın acısını paylaştı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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– Mersin Valisi Ali İhsan Su, annesi Cennet Tuna’yı kaybeden Toroslar Belediyesi Eski Başkanı Hamit Tuna’ya taziye ziyaretinde bulunarak, acısını paylaştı.

Taziye için Tuna ailesinin Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesindeki evine giden Vali Su’ya, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ile İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar da eşlik etti.

Vali Su, başsağlığı dileklerini sunduğu Tuna ailesi bireyleri ile de bir süre görüştü. Ziyarette Kuranı Kerim okunarak, dualar edildi.

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