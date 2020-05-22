Atatürk'ün Mezitli'ye ziyareti bu yıl buruk kutlandı Korona virüs dolayısıyla belirli sayıda kişinin katıldığı ve sosyal mesafeye uyulan programda, Atatürk'ün Mezitli'ye geldiği yıllardan bilgiler verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk'ün Mezitli'ye ziyareti bu yıl buruk kutlandı Korona virüs dolayısıyla belirli sayıda kişinin katıldığı ve sosyal mesafeye uyulan programda, Atatürk'ün Mezitli'ye geldiği yıllardan bilgiler verildi

İHA

Atatürk'ün Mezitli'ye ziyareti bu yıl buruk kutlandı Korona virüs dolayısıyla belirli sayıda kişinin katıldığı ve sosyal mesafeye uyulan programda, Atatürk'ün Mezitli'ye geldiği yıllardan bilgiler verildi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sağlığında İstanbul dışına çıkarak, son ziyaret ettiği yer olan Mezitli’de bulunan Soli Pompeiopolis Antik Kentinde bir anma programı düzenlendi.
Atatürk’ün antik kentte otururken çekilen resmin asıldığı programa Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, babası Atatürk’ün askerlerinden olan tarihçi Abidin Atlay, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.Korona virüs nedeniyle katılımın az olmasına ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen programda, Mezitli Kent Konseyi Çağdaş Dans Topluluğu üyeleri de zeybek oynadı. Süleyman Uysal ve Aysel Öksüzer tarafından oynanan zeybek büyük beğeni kazandı. Mezitli Belediyesi Sanatevi piyano kursu eğitmeni Muharrem Karagöz, Atatürk’ün sevdiği şarkıları çaldı. Piyano ve neyle yapılan dinleti duygusal anların yaşanmasına yol açtı. Tarihçi Abidin Atlay, Atatürk’ün Soli’de otururken çekilen fotoğrafının öyküsünü ve babasının Atatürk’le anılarını anlatırken duygusal anlar yaşandı. Atatürk’ün yerde bağdaş kurmuş, milli mücadeleyi örgütlerken kurmayları ve babalarının yer aldığı fotoğrafı da gösteren Atlay, “Atatürk’ün askeri olan bir babanın evladı olmanın gururunu yaşıyorum. Bu her şeyin üzerinde bir duygu” dedi.

"Olağanüstü bir lider ve devrimci"
Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı verirken aynı zamanda birçok önemli işi yapmış olmasının akılların almadığına dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Atatürk, İstanbul’dan Samsun’a çıkarken vapur dediklerine bakmayın biraz büyükçe bir tekne ile 43 kurmayı ile birlikte daracık bir alanda hareket etti. 3 günde ancak ulaşabildi. Olağanüstü bir lider ve devrimci. Bir insan, nasıl bu kadar çok devrim yapabilir, bu kadar büyük şeyler başarabilir? Savaşlar sırasında yabancı dil öğrenir, matematik, astronomi kitabı yazar. İnsan hayret ediyor. İnsanın aklı almıyor. Bu kadar yoğun çalışma arasında defalarca da Mersin’e geliyor. Özellikle son gezisi Mezitli için son derece önemli. Bugüne kadar çok fazla gündeme gelmese de biz Soli Pompeiopolis’i de gezdiği son ziyaretini anmak istiyoruz. Her zaman bu etkinlikler yapılsın, canlı tutulsun istiyoruz. Korona virüsü tedbirleri kapsamında maalesef ilk toplantımızı daha az kişiyle yapıyoruz ancak biz buna hiç takılmıyoruz. Biliyoruz ki her buluşmamızda on binlerce kişi her zaman hazır şekilde yanımızda yer alıyor” dedi.
Atatürk’ün kültüre, sanata tarihe değer veren çok özel bir lider olduğuna dikkat çeken Tarhan, Soli Pompeiopolis ziyaretinin ayrıntılarını paylaştı. 20 Mayıs 1938’de Mersin’e geldiğini ve 21 Mayıs 1938 Cumartesi Soli’yi gezdiği bilgisini veren Tarhan, “Burada gördüklerinden o kadar etkileniyor ki, ertesi gün bu kez motorlarla denizden gelerek antik liman kısmında ve sütunlu cadde de incelemelerde bulunmuş. İlgililerden bilgi alarak bir süre de deniz kenarında dinlenmiş. Tarıma büyük önem verdiği için çevrede bulunan portakal bahçelerini gezmiş. Bu seyahat Türkiye’deki son İstanbul dışına çıkışı olması nedeniyle de çok önemli. ‘Mersinliler Mersin’e sahip çıkınız’ sözünü de burada kullanmış” diye konuştu.

"Her yer Mersin gibi olmalı"
Atatürk’ün işaret ettiği yolda Mersin’e sahip çıkmaya devam edeceklerine vurgu yapan Tarhan, "Atatürk’ün bu denli büyük değer verdiği Mersin’e biz de gereken değeri vermeliyiz. Ulu önderimizin söylemlerinden yola çıkarak ‘Mersin, Mersin gibi olmalı’ diyoruz. Çok özel bir kentimiz var. Bunu her platformda dile getiriyorum. Milletvekilliyle, belediye başkanıyla, yöneticileriyle, kadınıyla çocuğuyla Mersin, Mersin gibi temsil edilmeli. Her yer Mersin gibi olmalı. Bizler Atatürk’ten aldığımız bu mirası gelecek nesillere aktarmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Ancak yeterince mücadele ettiğimiz söylenemez. Atatürk Silifke’de üretim kooperatifi kurarak 1 nolu üyesi olacak kadar ileri görüşlü bir insandı. Bugün hala onun işaret ettiği kooperatifleşmeyi tüm imkanlara karşın başarabilmiş değiliz. Tüm dünyaya ne kadar örnek olduğunu görmemize ve bunun kabul edilmesine rağmen hala ülkemizde düşmanlığa varan hareketler görmekteyiz. Ancak özellikle 19 Mayıs kutlamalarında çok iyi gördük ki bu halk Atasına ve değerlerine sahip çıkıyor. Üstelik bunu yüreğinden gelerek yapıyor. Kortejimize, gösterilen ilgi seçim döneminde gördüğümüz ilgiden daha yüksekti. Bu önümüzdeki günlerde daha çok yükselecek bir hareket olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosikletli hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Motosikletli hırsız yakalandı
Vali Su, Vali Yardımcısı Deniz’i mutlu gününde yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Vali Su, Vali Yardımcısı Deniz’i mutlu gününde yalnız ...
Vali Su, Hamit Tuna’nın acısını paylaştı
YEREL HABERLER Vali Su, Hamit Tuna’nın acısını paylaştı
Akkuyu Nükleer A.Ş. yöneticileri, genç çalışanları ile buluştu Enerjimizi projenin geliştirilmesi için kullanmaya hazırız”
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş. yöneticileri, genç çalışanları ...
Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi
YEREL HABERLER Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi
(Görüntülü) Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi
Doğu Akdeniz, iç turizm için hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz, iç turizm için hazırlıklarını ...
Mersin'de baklavalar bayrama hazır
YEREL HABERLER Mersin'de baklavalar bayrama hazır
Başkan Gültak, çocuk kütüphanesi ve oyun alanını hizmete açtı
YEREL HABERLER Başkan Gültak, çocuk kütüphanesi ve oyun alanını ...
Tarsus'ta borçlanma yetkisi oy birliğiyle kabul edildi Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: "İnsanlarımızın sevince, mutluluğa gerçekten ihtiyacı var"
YEREL HABERLER Tarsus'ta borçlanma yetkisi oy birliğiyle kabul ...
Gündüz vakti yolda yürüyen kadına dehşeti yaşattı Mersin’de yolda yürüyen bir kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalmaya çalışan şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda şüpheliyi, kırmızı bisikleti ele verdi Ekipler, olayın ardından yine aynı bölgede bisikletiyle gezmeye devam eden şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Gündüz vakti yolda yürüyen kadına dehşeti ...
Uzmanlardan sıcak hava uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlardan sıcak hava uyarısı
Erdemli'de kovanlardan 'bal' akacak
YEREL HABERLER Erdemli'de kovanlardan 'bal' akacak
Mersin, sivrisinekleri "lepistes balıklarıyla" yenecek Mersin Büyükşehir Belediyesi, sivrisinekle mücadeleyi lepistes balıklarıyla yapacak. Sulama havuzlarına bırakılacak lepistes balıklarının biyolojik mücadelede Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Mezitli ilçesinde bir sulama havuzuna ilk balıkları bırakarak biyolojik mücadeleyi başlattı
YEREL HABERLER Mersin, sivrisinekleri "lepistes balıklarıyla" ...
Mersin'de 2 traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de 2 traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Erdemli'de park ve bahçeler düzenleniyor
YEREL HABERLER Erdemli'de park ve bahçeler düzenleniyor
Kentin göbeğinde mısır yetiştiriyorlar
YEREL HABERLER Kentin göbeğinde mısır yetiştiriyorlar
Mersin'de şehrin ortasında jakaranda ormanı
YEREL HABERLER Mersin'de şehrin ortasında jakaranda ormanı
Mersin'de şehrin ortasında jakaranda ormanı
YEREL HABERLER Mersin'de şehrin ortasında jakaranda ormanı
'Hayalini çiz' resim yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı
YEREL HABERLER 'Hayalini çiz' resim yarışmasında dereceye girenler ...
Karantinadan çıkan 104 kişi memleketlerine uğurlandı Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kız Kalesi Öğrenci Yurdu'nda karantinada bulunan 56'sı kadın 104 kişi karantina sürecini tamamladı
YEREL HABERLER Karantinadan çıkan 104 kişi memleketlerine ...
Jakaranda koruluğu, bölge halkına nefes oldu
YEREL HABERLER Jakaranda koruluğu, bölge halkına nefes oldu
Bozdoğan: "Bayram dolayısıyla tüm hazırlıklarımızı tamamladık"
YEREL HABERLER Bozdoğan: "Bayram dolayısıyla tüm hazırlıklarımızı ...
Mezitli'de 'Kent içi tarım projesi’ başarıyla sürüyor
YEREL HABERLER Mezitli'de 'Kent içi tarım projesi’ başarıyla sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X