MESKİ, Ramazan Bayramı’na hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MESKİ, Ramazan Bayramı’na hazır

İHA

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak ve 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında vatandaşları mağdur etmemek için gerekli tedbirleri aldı.

MESKİ, Ramazan Bayramı’na hazır

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda 81 ilde uygulanacak ve 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında vatandaşları mağdur etmemek için gerekli tedbirleri aldı.
MESKİ, 22 Mayıs saat 24.00’ten 26 Mayıs saat 24.00’e kadar sürecek sokağa çıkma yasağında da vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek. MESKİ teknik ekipleri, sokağa çıkma yasağı uygulamasında, içme suyu ve atık su tesislerinde oluşabilecek her türlü arızaya karşı önlem almayı sürdürüyor. Ramazan Bayramı süresince içme suyu sıkıntısı oluşmaması için tüm tedbirleri alan MESKİ’nin arıza ekipleri, olası sorun ve sıkıntılara anında müdahale edebilmek amacıyla hazır bekleyecek. MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, hijyene bilhassa dikkat edilen bu günlerde su tüketiminin son derece arttığını belirterek, “Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağında, vatandaşlarımızı mağdur etmemek için önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Mübarek Ramazan Bayramı’nda vatandaşlarımızın su sıkıntısı çekmemesi ve mağdur olmaması için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Kanalizasyon ve içme suyu arıza ekiplerimiz, olası sorun ve sıkıntılara anında müdahale edebilmek amacıyla hazır bekleyecek. Alo 185 (444 1 185) Çağrı Merkezimiz ise 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Sokağa çıkma yasağı boyunca kesintisiz su temini sağlamak için mesai arkadaşlarımızla görevimizin başında olacağız. Tüm mesai arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkanlar, Mersinlilerin Ramazan Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkanlar, Mersinlilerin Ramazan Bayramını kutladı
Vali Su’dan ‘Bayramda sevdiklerinizi telefonla arayın’ çağrısı
YEREL HABERLER Vali Su’dan ‘Bayramda sevdiklerinizi telefonla ...
Otomobil dereye uçtu: 3 ölü
YEREL HABERLER Otomobil dereye uçtu: 3 ölü
Gilindere Mağarası ve Cennet-Cehennem Obrukları fizibilite çalışması yapılacak
YEREL HABERLER Gilindere Mağarası ve Cennet-Cehennem Obrukları ...
Avukatlar, bayramda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
YEREL HABERLER Avukatlar, bayramda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf ...
Mersin'de turistik mağara ve obruklarda düzenleme yapılacak
YEREL HABERLER Mersin'de turistik mağara ve obruklarda düzenleme ...
Toroslar Belediyesi'nden vatandaşa bayram kahvesi
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi'nden vatandaşa bayram kahvesi
Mozaik Orkestrası´ndan bayram konseri
YEREL HABERLER Mozaik Orkestrası´ndan bayram konseri
Halk kart tutarları bayram öncesi vatandaşların hesaplarına yatırıldı
YEREL HABERLER Halk kart tutarları bayram öncesi vatandaşların ...
Mersin'de otomobil dereye yuvarlandı: 3 ölü
YEREL HABERLER Mersin'de otomobil dereye yuvarlandı: 3 ölü
MTOSB Başkanı Tekli: “Salgın sürecinde üreteme ara vermedik”
YEREL HABERLER MTOSB Başkanı Tekli: “Salgın sürecinde üreteme ara ...
Atatürk'ün Mezitli'ye ziyareti bu yıl buruk kutlandı Korona virüs dolayısıyla belirli sayıda kişinin katıldığı ve sosyal mesafeye uyulan programda, Atatürk'ün Mezitli'ye geldiği yıllardan bilgiler verildi
YEREL HABERLER Atatürk'ün Mezitli'ye ziyareti bu yıl buruk ...
Motosikletli hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Motosikletli hırsız yakalandı
Vali Su, Vali Yardımcısı Deniz’i mutlu gününde yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Vali Su, Vali Yardımcısı Deniz’i mutlu gününde yalnız ...
Vali Su, Hamit Tuna’nın acısını paylaştı
YEREL HABERLER Vali Su, Hamit Tuna’nın acısını paylaştı
Akkuyu Nükleer A.Ş. yöneticileri, genç çalışanları ile buluştu Enerjimizi projenin geliştirilmesi için kullanmaya hazırız”
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş. yöneticileri, genç çalışanları ...
Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi
YEREL HABERLER Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi
(Görüntülü) Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi
Doğu Akdeniz, iç turizm için hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz, iç turizm için hazırlıklarını ...
Mersin'de baklavalar bayrama hazır
YEREL HABERLER Mersin'de baklavalar bayrama hazır
Başkan Gültak, çocuk kütüphanesi ve oyun alanını hizmete açtı
YEREL HABERLER Başkan Gültak, çocuk kütüphanesi ve oyun alanını ...
Tarsus'ta borçlanma yetkisi oy birliğiyle kabul edildi Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: "İnsanlarımızın sevince, mutluluğa gerçekten ihtiyacı var"
YEREL HABERLER Tarsus'ta borçlanma yetkisi oy birliğiyle kabul ...
Gündüz vakti yolda yürüyen kadına dehşeti yaşattı Mersin’de yolda yürüyen bir kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalmaya çalışan şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda şüpheliyi, kırmızı bisikleti ele verdi Ekipler, olayın ardından yine aynı bölgede bisikletiyle gezmeye devam eden şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Gündüz vakti yolda yürüyen kadına dehşeti ...
Uzmanlardan sıcak hava uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlardan sıcak hava uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X