Başkanlar, Mersinlilerin Ramazan Bayramını kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkanlar, Mersinlilerin Ramazan Bayramını kutladı

İHA

– Belediye, oda ve kurum başkanları, yayınladıkları mesajlarla Mersinlilerin Ramazan Bayramını kutladılar. Mesajlarda, korona virüs salgının nedeniyle buruk kutlanacak bu Ramazan Bayramında birlik, beraberlik, paylaşma ve hoşgörü vurgusu yapıldı.

Başkanlar, Mersinlilerin Ramazan Bayramını kutladı

– Belediye, oda ve kurum başkanları, yayınladıkları mesajlarla Mersinlilerin Ramazan Bayramını kutladılar. Mesajlarda, korona virüs salgının nedeniyle buruk kutlanacak bu Ramazan Bayramında birlik, beraberlik, paylaşma ve hoşgörü vurgusu yapıldı.

Başkan Seçer: “Gönül gönüle olduktan sonra mesafelerin önemi yoktur”
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, bayramların, birlik ve beraberliği pekiştiren, hoşgörü ve paylaşımın en güzel örneklerinin sergilendiği özel günler olduğunu belirtti. Bayramların özünde dayanışma, hoşgörü ve mutluluk olduğunu vurgulayan Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“İnsanlık olarak içinden geçtiğimiz zorlu pandemi süreci, hayatımıza yeni bir dizi zorunluluklar da bıraktı. Birbirimizden uzakta, dijital ortamlarda, sosyal mesafe kurallarını gözeterek ve diğer bazı kurallara uyarak hayatımızı sürdürmek, özel günlerimizi kutlamak zorunda kalıyoruz. Gönül gönüle olduktan ve uyarıları dikkate aldıktan sonra mesafelerin bir önemi olmadığını bilen bizler, yine ihtiyaç duyan kişilere yardım edebilir, çocuklarımızı sevindirebilir ve dargınlıkların giderilmesi için yeni fırsatları hayata geçirebiliriz. Bu bayramda da demokrasi ve adaleti büyüten, ürettiğini eşit ve hakça paylaşan bir dünya özlemimizi bir kez daha yineliyor, insanlığın başındaki salgının bir an önce son bulmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta sağlık olmak üzere, kardeşliğin, hoşgörünün ve dayanışmanın daim olduğu nice bayramları birlikte yaşamak dileğiyle tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutluyor, mutluluk ve huzur dolu günler getirmesi dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Başkan Yılmaz: “Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara”
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da mesajında, 11 ayın sultanı Ramazan ayı boyunca yaşanan birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yaşamın her anında sürdürülmesi temennisinde bulundu. Bayramların, toplumda millet olma şuurunun kuvvetlendiği, sevgi ve hoşgörünün en çok hissedildiği günler olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş ayı olan bir Ramazan ayını daha geride bırakıp, bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ancak bu sevinç, buruk bir sevinç. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bu Ramazan Bayramını sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da inşallah bundan sonraki bayramlara sağlıkla, huzurla kavuşabilmeyi temenni ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreci de birlik ve beraberlik içerisinde en kısa sürede atlatacağımıza inanıyoruz. Bu bayramı çocuklarından, eşlerinden ve ailelerinden ayrı geçirmek zorunda olacak başta sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize ve kamu görevlilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ramazan Bayramının tüm insanlığa, ülkemize ve kentimize sağlık, barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını canı gönülden kutluyorum” dedi.

Yeşilboğaz: “En güzel bayramlara yeniden uyanacağız”
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise mesajında şunları kaydetti:
“Yaprak dökse de bu bayramda sevinçlerimiz, esir olma umutsuzluğun zincirlerine. Pencereni yarınlara aç ki, yarınlara çevir ki gözlerini, kollarımız yetişsin üstümüze doğacak en güzel bayramlara. Çocuklar bayramlıklarıyla yeniden keşfedecek bayramların doyumsuzluğunu, sevdiklerimizin gözlerinde yeniden keşfedeceğiz sevginin tükenmezliğini, yaşamın vazgeçilmezliğini. Özlemlerimizin yorgunluğunu atacağız üstümüzden, sarılacağız yeniden sımsıkı. Yeniden uyanacağız en güzel bayramlara, yeniden açacağız baharın en renkli kapılarını. Yeniden yazacağız içimizde çağlayan, sessiz kalan cümlelerimizi. Sokaklarda yeniden direneceğiz birlikte, buruk gülüşlerimizi diriltmek için. Güneşin sokaklarını keşfedeceğiz; bir tutam umut ve sıcacık gülüşler bırakacağız yarınlara. Gün unutmuyorsa yeniden doğmayı, sen de unutma her gün yeniden doğmayı. Çünkü yeniden tutacağız en güzel bayramların elinden. Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim.”

Kızıltan: “Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram diliyoruz”
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da mesajında, “Mersin iş dünyası olarak, kardeşlik ve iyilik duygularının yaşanmasına olanak sağlayan Ramazan Bayramının, sosyal yardımlaşma ve dayanışmamızın devam ettiği günler olmasını temenni ediyoruz” dedi.
Bayramların yardımlaşmayı, dayanışmayı ve hoşgörüyü arttıran günler olduğunu anımsatan Başkan Kızıltan, pandemi süreci nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve kurallara daha çok hassasiyetle uyması gerektiğine dikkat çekti. Kızıltan, “Mersin iş dünyası olarak; bireylerin aynı düşünce ve değerlerde buluşmalarına vesile olan, gönülleri yakınlaştırarak, kişisel çekişmelerin, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulmasına, kardeşlik ve iyilik duygularının yaşanmasına olanak sağlayan Ramazan Bayramının, sosyal yardımlaşma ve dayanışmamızın devam ettiği günler olmasını temenni ediyoruz. Bu kutsal günlerin sadece milletimize değil, barışa ve huzura her zamankinden daha çok ihtiyacı olan tüm dünya uluslarına huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Mersin iş dünyasının, tüm Mersinlilerin ve milletimizin bayramını kutluyor, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak vatandaşlarımıza fiziksel anlamda gereken mesafelere bağlı kalarak, korona virüs ile ilgili olarak gereken kurallara daha da hassasiyetle uyduğu, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Su’dan ‘Bayramda sevdiklerinizi telefonla arayın’ çağrısı
YEREL HABERLER Vali Su’dan ‘Bayramda sevdiklerinizi telefonla ...
MESKİ, Ramazan Bayramı’na hazır
YEREL HABERLER MESKİ, Ramazan Bayramı’na hazır
Otomobil dereye uçtu: 3 ölü
YEREL HABERLER Otomobil dereye uçtu: 3 ölü
Gilindere Mağarası ve Cennet-Cehennem Obrukları fizibilite çalışması yapılacak
YEREL HABERLER Gilindere Mağarası ve Cennet-Cehennem Obrukları ...
Avukatlar, bayramda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
YEREL HABERLER Avukatlar, bayramda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf ...
Mersin'de turistik mağara ve obruklarda düzenleme yapılacak
YEREL HABERLER Mersin'de turistik mağara ve obruklarda düzenleme ...
Toroslar Belediyesi'nden vatandaşa bayram kahvesi
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi'nden vatandaşa bayram kahvesi
Mozaik Orkestrası´ndan bayram konseri
YEREL HABERLER Mozaik Orkestrası´ndan bayram konseri
Halk kart tutarları bayram öncesi vatandaşların hesaplarına yatırıldı
YEREL HABERLER Halk kart tutarları bayram öncesi vatandaşların ...
Mersin'de otomobil dereye yuvarlandı: 3 ölü
YEREL HABERLER Mersin'de otomobil dereye yuvarlandı: 3 ölü
MTOSB Başkanı Tekli: “Salgın sürecinde üreteme ara vermedik”
YEREL HABERLER MTOSB Başkanı Tekli: “Salgın sürecinde üreteme ara ...
Atatürk'ün Mezitli'ye ziyareti bu yıl buruk kutlandı Korona virüs dolayısıyla belirli sayıda kişinin katıldığı ve sosyal mesafeye uyulan programda, Atatürk'ün Mezitli'ye geldiği yıllardan bilgiler verildi
YEREL HABERLER Atatürk'ün Mezitli'ye ziyareti bu yıl buruk ...
Motosikletli hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Motosikletli hırsız yakalandı
Vali Su, Vali Yardımcısı Deniz’i mutlu gününde yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Vali Su, Vali Yardımcısı Deniz’i mutlu gününde yalnız ...
Vali Su, Hamit Tuna’nın acısını paylaştı
YEREL HABERLER Vali Su, Hamit Tuna’nın acısını paylaştı
Akkuyu Nükleer A.Ş. yöneticileri, genç çalışanları ile buluştu Enerjimizi projenin geliştirilmesi için kullanmaya hazırız”
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş. yöneticileri, genç çalışanları ...
Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi
YEREL HABERLER Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi
(Görüntülü) Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi
Doğu Akdeniz, iç turizm için hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz, iç turizm için hazırlıklarını ...
Mersin'de baklavalar bayrama hazır
YEREL HABERLER Mersin'de baklavalar bayrama hazır
Başkan Gültak, çocuk kütüphanesi ve oyun alanını hizmete açtı
YEREL HABERLER Başkan Gültak, çocuk kütüphanesi ve oyun alanını ...
Tarsus'ta borçlanma yetkisi oy birliğiyle kabul edildi Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: "İnsanlarımızın sevince, mutluluğa gerçekten ihtiyacı var"
YEREL HABERLER Tarsus'ta borçlanma yetkisi oy birliğiyle kabul ...
Gündüz vakti yolda yürüyen kadına dehşeti yaşattı Mersin’de yolda yürüyen bir kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalmaya çalışan şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda şüpheliyi, kırmızı bisikleti ele verdi Ekipler, olayın ardından yine aynı bölgede bisikletiyle gezmeye devam eden şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Gündüz vakti yolda yürüyen kadına dehşeti ...
Uzmanlardan sıcak hava uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlardan sıcak hava uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X