Bayram alışverişi sosyal mesafe dinlemedi

<br>Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)TÜRKİYE´de, en az koronavirüs vakası görülen Mersin'de, yaklaşan Ramazan Bayramı ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar semt pazarlarına, bankamatiklere, banka ve PTT şubelerine akın etti. <br>Ramazan Bayramı ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde ürün stoklamak isteyen vatandaşlar, kentteki semt pazarlarına akın etti. Pek çok kişi sosyal mesafe kurallarına uymazken, maske takmayan ve elleriyle sebze-meyve seçen vatandaşlar dikkat çekti. Yaşlı, genç ve çocukların da aileleri ile geldiği semt pazarlarında hijyen kurallarına dikkat edilmediği görüldü.<br>Pazarcı esnafı Hüsametin Kurtay, bayram nedeniyle pazarın kalabalık olmasının normal olduğunu ancak alınan tedbirleri yetersiz gördüğünü belirterek, "Çünkü koronavirüs henüz bitmiş bir tehlike değil. Halkın bazı kesimi maskesiz dolaşmakta, bu da hem kendi sağlıklarını hem de bizim sağlığımızı tehlikeye atıyor. Bu konuda yetkililerin gereğini yapmalarını istiyorum. Pazarda çocukları da var. Bu da insanlarımızın ne kadar bilinçsiz olduğunun, sağlık kavramanın onlar için bir anlam ifade etmediğini göstermektedir" dedi.<br>Öte yandan banka, bankamatik ve PTT´ye de akın eden çok sayıda vatandaşın, uyarılara rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadığı, maske takmadığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-05-22 17:31:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.