Mersin'de orman yangını

<br>AYDINCIK (Mersin), (DHA) MERSİN'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.<br>Aydıncık ilçeninin Karatepe mevkiindeki gece saatlerinde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark edenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydıncık ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüklerinden ekipler sevk edidi. Yangına 5 arazöz ve 1 su tankeriyle müdahale edildi. Çevre ilçelerden ekipler de bölgeye takviye olarak gönderildi. Söndürme çalışmalarına çevre yerleşim yerlerindeki vatandaşlar da destek verdi. Bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı.<br>ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 3 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Aydıncık Mustafa ERCAN<br>2020-05-23 07:33:55<br>
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