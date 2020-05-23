Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ramazan Bayramı öncesi personeliyle bayramlaştı.

Covid19 tedbirleri kapsamında birimleri ziyaret ederek personelinin bayramlarını kutlayan Başkan Yılmaz, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

"Biz, büyük ve güçlü bir aileyiz"

Belediye personeline salgın sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yılmaz, "Vatandaşımıza en güzel hizmeti sunmanın yanında halk sağlığını korumak adına gece gündüz demeden ortaya koyduğunuz tüm değerli emeklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hizmetlerle dolu bir yılı geride bıraktık ve ciddi çalışmalar yaptık. Bütün amacımız daha güzelini ortaya koymaktır. En önemli şey ise adil olmaktır. Çalışma arkadaşlarımızla bunu sağlamaya çalışıyoruz. Çalışmalarınızdan memnunuz. Fedakarca çalışmalar yaptınız. Evlerinize gittiğinizde çocuklarınıza alın teriyle iş yaptığınızı söyleyin ve sizlerle gurur duysunlar. İnşallah hep beraber daha güzel bayramlara ulaşmayı Rabbim nasip etsin. Sizleri ayrı ayrı seviyor ve kıymet veriyoruz. Toroslar'ımızdaki bir insanımızı bile mutlu edebilirsek biz de daha mutlu oluyoruz. Salgın sürecinde manevi olarak en çok memnun olduğum konusu ise 65 yaş üstü büyüklerimize verdiğimiz hizmetlerdir. Çünkü sizler, Toroslar Belediyesi'nin yanı sıra milletimiz ve devletimiz adına hizmet ediyorsunuz" dedi.

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