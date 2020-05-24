Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Hayalleri, bir dahaki bayramı çocuklarıyla birlikte kutlamak Korona virüs sürecinin Türkiye’de görüldüğü ilk andan itibaren Mersin’de Covid yoğun bakımda gönüllü çalışan hemşireler Nihat Yürek ve Rabia Songür, Ramazan Bayramı'nda da sevdiklerinden ayrı çalışmaya devam ediyor Yaklaşık 3 aydır çocuklarını göremeyen Nihat hemşire, “Dokunamamak, sarılamamak bir baba için dünyanın en kötü şeyi. Bu bayramda çocuğuma harçlık bile veremeyeceğim” derken; Rabia hemşire ise “Anne, virüs geçince sarılacağız değil mi” diyen oğluna kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor

İHA

– Korona virüs sürecinin Türkiye'de görüldüğü ilk andan itibaren Mersin'de Covid yoğun bakımda gönüllü görev alan hemşireler Nihat Yürek ve Rabia Songür, Ramazan Bayramı'nda da sevdiklerinden ayrı çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 3 aydır çocuklarını göremeyen Nihat hemşire, "Dokunamamak, sarılamamak bir baba için dünyanın en kötü şeyi. Bu bayramda çocuğuma harçlık bile veremeyeceğim" derken, Rabia hemşire ise "Anne, virüs geçince sarılacağız değil mi" diyen oğluna kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

(Özel) Hayalleri, bir dahaki bayramı çocuklarıyla birlikte kutlamak Korona virüs sürecinin Türkiye’de görüldüğü ilk andan itibaren Mersin’de Covid yoğun bakımda gönüllü çalışan hemşireler Nihat Yürek ve Rabia Songür, Ramazan Bayramı'nda da sevdiklerinden ayrı çalışmaya devam ediyor Yaklaşık 3 aydır çocuklarını göremeyen Nihat hemşire, “Dokunamamak, sarılamamak bir baba için dünyanın en kötü şeyi. Bu bayramda çocuğuma harçlık bile veremeyeceğim” derken; Rabia hemşire ise “Anne, virüs geçince sarılacağız değil mi” diyen oğluna kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor

– Korona virüs sürecinin Türkiye’de görüldüğü ilk andan itibaren Mersin’de Covid yoğun bakımda gönüllü görev alan hemşireler Nihat Yürek ve Rabia Songür, Ramazan Bayramı'nda da sevdiklerinden ayrı çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 3 aydır çocuklarını göremeyen Nihat hemşire, “Dokunamamak, sarılamamak bir baba için dünyanın en kötü şeyi. Bu bayramda çocuğuma harçlık bile veremeyeceğim” derken, Rabia hemşire ise “Anne, virüs geçince sarılacağız değil mi” diyen oğluna kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid19 yoğun bakım bölümünde mart ayından bu yana gönüllü olarak çalışan hemşireler Nihat Yürek ve Rabia Songür, Ramazan Bayramı'nda da yaklaşık 3 aydır ayrı oldukları ailelerini görememenin hüznünü yaşıyor.

Çocuklar evde, onlar yoğun bakımda bayram kutladı
Virüsü ailesine bulaştırmamak için sürecin başından bu yana evine gitmeyen Nihat hemşire ile oğlunu anne ve babasına emanet eden Rabia hemşire, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de korona virüsle (Covid19) mücadeleye devam ediyor. İki yoğun bakım hemşiresi, bayramın ilk gününde aileleriyle telefonda görüntülü konuşarak özlem giderirken, hayallerinin, bir dahaki bayramı çocuklarıyla birlikte geçirmek olduğunu söylediler.

Kızlarının bayramını telefonla kutladı
Yaklaşık 10 yıllık hemşire Nihat Yürek, Covid yoğun bakımda gönüllü olarak çalışmayı seçen sağlık çalışanlarından biri. 6 yıllık evli, biri 3, diğeri 1 yaşında iki kız çocuk babası Nihat hemşire, 3 aydır otelde kalıyor. Bu süreçte, bulaştırma riski nedeniyle kızlarıyla hiç bir araya gelmeyen 32 yaşındaki Nihat hemşire, eşi Meral, kızları Elif ve Miray ile ancak telefonda görüntülü konuşarak özlem gideriyor.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de yoğun bakımdaki görevine devam eden Nihat Yürek, çocuklarının ve eşinin bayramını yine telefonla kutladı. Telefonda, büyük kızı Elif’in “Baba sen doktor mu oldun? Dondurma mı alacaksın” diye sorması üzerine duygulanan Yürek, çocuklarını çok özlediğini söyledi. Çocuklar, babalarının bayramını öpücük atarak kutladı.

“Anneciğim seni çok özledim. Virüs bitince yanına geleceğim”
9 yıllık yoğun bakım hemşiresi Rabia Songür de 2,5 aydır annesinin evinde kalan 4 yaşındaki oğlu Cihangir ile telefonda özlem giderdi. 9 yıldır polis memuru Bekir Songür ile evli olan ve süreci eşiyle birlikte evinde geçiren 25 yaşındaki Rabia hemşire, annesinin ve oğlunun Ramazan Bayramını kutladı. Oğlu Cihangir’in telefonda, “Anneciğim seni çok özledim. Virüs bitince yanına geleceğim. Burada hapis olduk. Ben seni çok seviyorum” demesi üzerine Rabia Hemşire de “Evet hapis olduk ama geçecek. Çok az kaldı. Virüs bitince evimize gideceğiz, okuluna gideceksin. Seni çok seviyorum” diye yanıt verdi.

“Onların sağlığı için eve gitmiyorum”
Ramazan Bayramını da ailelerinden uzakta geçirmek zorunda kalan Nihat Yürek ve Rabia Songür, duygularını İHA muhabiri ile paylaştılar. “Yaklaşık 3 aydır eve gitmiyorum, ailemi görmüyorum, otelde kalıyorum” diyen Yürek, evde iki çocuğu, eşi ve kronik rahatsızlığı olan annesinin olduğunu belirterek, “Bizde hastalık olmasa bile taşıyıcı olabiliyoruz. Onların sağlığı için eve gitmiyorum” diye konuştu.

“İnşallah bir dahaki bayramda çocuklarımızla beraber olacağız. Hayalimiz bu”
Sürecin hem kendisi hem de ailesi için çok zor olduğunu vurgulayan Yürek, “Süreç hayalleri de değiştiriyor sanırım, bizim en büyük hayalimiz evde sıkılmak. İnsanlar evde sıkılırken, biz evde sıkılmayı özlüyoruz. Ama bunlar da geçecek, inşallah bir dahaki bayramda çocuklarımızla beraber olacağız. Hayalimiz bu” dedi.

“Dokunamamak, sarılamamak bir baba için dünyanın en kötü şeyi”
Bu süreçte çocuklarını sadece telefonda görüntülü gördüğünü dile getiren Yürek, “Dokunamamak, sarılamamak bir baba için ya da bir ebeveyn için dünyanın en kötü şeyi diyebilirim. Hapis hayatı gibisiniz aslında, buradan çıkınca eve gidemiyorsunuz, otele gidiyorsunuz. Çocuklar görüntülü konuşunca, ‘Gel, ne zaman geleceksin’ tarzında konuşmalar olunca insan çok üzülüyor. Dün konuştum, ‘Baba dondurma al’ dedi. Dondurmaya ulaşamadığı için değil aslında, benden istiyor, tek amacı beni görmek. Küçük kızım çok anlamıyor ama büyük kızım daha fazla yokluğumu hissediyor, içine kapanıyor” ifadelerini kullandı.

“Çocuğuma harçlık bile veremeyeceğim bu bayramda”
Bayramda ailesinden ayrı kalmanın burukluğunu yaşayan Yürek, “Bayramda en çok annemin elini öpüp sarılmayı isterdim. O da isterdi eminim. Kardeşlerimin hepsi yurt dışında, yanında bir tek ben varım ve ben de yapamayacağım. Annem için çok kötü bir şey bu. Benim için de çok kötü, çünkü eşimin yanına gidemeyeceğim, çocuğuma harçlık bile veremeyeceğim bu bayramda” şeklinde konuştu.

“Bu bayram gösterdiğimiz fedakarları herkesten bekliyoruz”
Rabia hemşire ise buruk bir bayram geçirdiklerini, 2,5 aydır oğlundan ayrı olduğunu vurguladı. Sağlık çalışanları olarak bu savaşta ön saflarda yer aldıklarını belirten Rabia Songür, “Fedakar bir şekilde burada çalışıyoruz. Bu bayram gösterdiğimiz fedakarlığı, diğer bayramlarımızın daha güzel geçmesi adına herkesten de bekliyoruz” dedi.

“Anne, virüs gidecek değil mi? Virüs geçince sarılacağız”
Ortada bir özlem olduğu için sürecin çok zor geçtiğinin altını çizen Rabia hemşire, “Oğlumla genelde görüntülü konuşuyoruz. Dönem dönem burada testlere giriyoruz, test sonuçlarına dayanarak kısa süreli görüşmelere gidiyorum, maskeyle, eldivenle, sarılmadan. Son görüşmemizde ‘Anne beni kucağına al’ dedi. Daha sonra ‘Niye kucağına almıyorsun’ diye sorgulamaya başladı. ‘Ben seni çok özledim’ dedi. Bir şekilde ikna ettik. O da artık virüs olduğunun farkında. ‘Anne, virüs gidecek değil mi? Virüs geçince sarılacağız. Virüs geçince parka gideceğiz, o zaman beni kucağına alırsın’ demeye başladı” ifadelerini kullandı.

“Hepimiz fedakarlık göstereceğiz ki daha sonraki bayramlarda sarılabilelim”
Türk milletinde bayramların çok önemli olduğuna da dikkat çeken Songür, özellikle bayramda anne ve babasıyla bir araya gelememenin burukluğuna değindi. Songür, “Onlar da bu sürecin zorluğunun farkında. Onlar benim için korkuyorlar, ben onlara bulaştırırım diye korkuyorum. Bu dönemde hepimiz fedakarlık göstereceğiz ki, daha sonraki bayramlarda sarılabilelim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezarlıklar bu bayram boş kaldı Her bayram dolup taşan Mersin Şehir Mezarlığı, bu bayram kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Mezarlıklar bu bayram boş kaldı Her bayram dolup ...
Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte Doğu Akdenizli turizmciler iç turizm için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop: "Korona virüsten hiç şüphesiz en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor" "Alınan kararlar kolay değil zor ama biz harfiyen yerine getireceğiz" "Sadece otellerde değil plajlarda da hazırlıklarımızı yaptık"
YEREL HABERLER Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte Doğu ...
Meteorolojiden rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden rüzgar ve fırtına uyarısı
Çocuklar, kapılarına gelen şekerlerle sevindi Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen Ramazan Bayramı’nda çocukları şekersiz bırakmadı Ekipler, bayram öncesinde kapı kapı dolaştı, bayramları şeker tadında geçsin diye çocuklara şeker ulaştırdı
YEREL HABERLER Çocuklar, kapılarına gelen şekerlerle sevindi Mersin ...
Akkuyu NGS çalışanları Mersinlilerin bayramını kutladı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS çalışanları Mersinlilerin bayramını ...
Seçer, yol yapım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Seçer, yol yapım çalışmalarını inceledi
Mezitli'de bayram tedbirleri alındı
YEREL HABERLER Mezitli'de bayram tedbirleri alındı
Annesi tarafından sokağa atılan çocuk: "Ağlayarak karakola sığındım”
YEREL HABERLER Annesi tarafından sokağa atılan çocuk: "Ağlayarak ...
Ercik, Ramazan Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Ercik, Ramazan Bayramını kutladı
Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı
Büyükşehir Belediyesi’nden vatandaşlara kupa bardaklı bayram şekeri
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden vatandaşlara kupa bardaklı ...
İki kez 1 milyon 500 bin lira dolandırdı üçüncü de polise yakalandı Telefonla aradıkları 72 yaşındaki kadını, FETÖ tehdidi ile korkutarak tekrar dolandırmaya çalışan zanlı, banka görevlisinin dikkati sayesinde yakalandı
YEREL HABERLER İki kez 1 milyon 500 bin lira dolandırdı üçüncü de ...
Dünyanın tek yüzer nükleer santrali, tüm ticari işletime geçiyor
YEREL HABERLER Dünyanın tek yüzer nükleer santrali, tüm ticari ...
Tarsus'ta 250 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta 250 gram esrar ele geçirildi
Kumar oynarken yakalandılar, 57 bin lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalandılar, 57 bin lira para cezası ...
Mersin'de gıda üretimi yapan işletmelere Ramazan Bayramı denetimi
YEREL HABERLER Mersin'de gıda üretimi yapan işletmelere Ramazan ...
Aynı kadını ikinci kez dolandırmaya kalkan şüphelilerden biri yakalandı
YEREL HABERLER Aynı kadını ikinci kez dolandırmaya kalkan ...
Mersin'de kumarcılara jandarmadan şok baskın Mut ilçesinde kaçak kumar oynayan 13 kişiye 57 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Mersin'de kumarcılara jandarmadan şok baskın Mut ...
Mersin'de orman yangını
YEREL HABERLER Mersin'de orman yangını
Mersin'de orman yangını: 3 hektar kızılçam ormanı zarar gördü
YEREL HABERLER Mersin'de orman yangını: 3 hektar kızılçam ormanı ...
Toroslar Belediyesi, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, Ramazan Bayramı hazırlıklarını ...
Bayram alışverişi sosyal mesafe dinlemedi
YEREL HABERLER Bayram alışverişi sosyal mesafe dinlemedi
Başkan Tarhan, trafik ışıklarında maske dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, trafik ışıklarında maske dağıttı
Başkanlar, Mersinlilerin Ramazan Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkanlar, Mersinlilerin Ramazan Bayramını kutladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X