Silifke'de otluk alanda yangın

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.<br>Taşucu Mahallesi'ndeki eski SEKA arazisinde, saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 kepçe, 3 arazöz, 4 itfaiye aracıyla 16 kişilik personelin müdahale ettiği yangın, 3 hektarlık alanda etkili oluyor. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike Ceylan KAÇAR<br>2020-05-24 13:13:17<br>

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