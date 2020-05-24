Silifke'de otluk alanda yangın (2)

<br>SÖNDÜRÜLDÜ<br>Mersin'in Silifke ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike Ceylan KAÇAR<br>2020-05-24 13:35:48<br>
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