MESKİ'de 'askıda futura' dönemi başlıyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, “askıda fatura” kampanyasını kentte uygulamak için harekete geçti.

Faturasını ödeyemeyenlerle ‘ben öderim’ diyenler buluşuyor sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında hayırsever vatandaşlar, ekonomik durumu iyi olmayan ve su faturalarını ödeyemeyen vatandaşları bir ya da birden fazla faturasını ödeyerek dayanışma gösterecek. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, emeski.meski.gov.tr/askidafatura adresi üzerinden, ihtiyaç sahibi ailelere ait ödenmemiş su faturalarının listesini görebilecek. Sadece fatura miktarının görüleceği listeden istediği fatura ya da faturaları seçecek olan hayırsever vatandaşlar, bu faturaları kredi kartı ya da banka kartı ile ödeyebilecek. Kampanyaya destek verecek vatandaşlar, ekonomik güçlerinin elverdiği oranda, kendilerine en uygun buldukları fatura bedellerini seçerek ödeme yapabilecek. Dileyen vatandaşlar da, bütçeleri oranında bir rakam belirleyip bununla “toplu fatura al” seçeneğini seçip, topluca fatura ödemesi yapabilecekler. Askıda fatura uygulamasında yoksul vatandaşların faturasını kimin ödediğini, hayırsever vatandaşlar ise kimin faturasını ödediğini bilmeyecek. Böylece hem dayanışma duyguları güçlendirilecek hem hayırsever vatandaşlar bağışlarının nereye harcandığını bizzat görmüş olacak. Kampanya ile hem yoksul vatandaşlar fatura yükünden kurtulup rahat nefes alacak hem de MESKİ’ye kaynak yaratılacak. Vatandaşlar kampanya hakkında detaylı bilgiye 444 8 185 numaralı telefon hattından veya 0534 984 71 85 numaralı whatsapp hattından ulaşabilecek. Halk kart sahibi vatandaşların ödenemeyen su faturaları da askıda fatura kampanyası çerçevesinde ödenebilecek. Ayrıca, korona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında borcu olsa da suyu kapanmayan ya da borcu nedeniyle suyu kapalı olup açılan abonelerin ödenmeyen su faturaları da söz konusu kampanyaya dahil olacak. Kampanya ile ilgili bilgi veren MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde, bir sosyal belediyecilik anlayışına daha imza atarak ‘askıda fatura’ dönemini hayata geçiriyoruz. Korona virüsün etkisi altında olduğumuz bu zorlu süreçte, MESKİ olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Maddi güçlük nedeni ile su faturasını ödeyemeyen aileler için 'askıda fatura' dönemini başlatıyoruz. Yardımsever yurttaşlarımızın kampanyamıza desteklerini bekliyoruz” dedi.

Kampanyaya bütçesi el veren her vatandaşın katılabileceğini vurgulayan Alkaç, “Korona virüsün etkisi altında olduğumuz bu günlerde dayanışmanın önemini bir kez daha anladık. Kampanyamıza bütçesi el veren tüm yurttaşlarımız katılabilir. Vatandaşlarımız ihtiyaç sahibi ailelere destek olarak dayanışma örneği gösterebilecek. Su faturalarını ödemekte güçlük çeken yurttaşlarımızı bu kampanya ile biraz olsun rahatlatmak istiyoruz. Yardımsever yurttaşlarımızın kampanyamıza büyük oranda destek vereceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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