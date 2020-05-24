Markette çıkan yangın korkuttu

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde bir binanın altındaki markette çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.<br>Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bir apartmanın altında bulunan ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan marketten öğle saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ikfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanın artması üzerine apartman sakinleri paniğe kapılırken, gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri marketin kepengini açarak yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.<br>Markette zarara neden olan yagının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-05-24 13:43:15<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.