Markette çıkan yangın korkuttu

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde bir binanın altındaki markette çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.<br>Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bir apartmanın altında bulunan ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan marketten öğle saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ikfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanın artması üzerine apartman sakinleri paniğe kapılırken, gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri marketin kepengini açarak yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.<br>Markette zarara neden olan yagının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-05-24 13:43:15<br>

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