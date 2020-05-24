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Başkan Yılmaz, Mersin Şehitliği'ni ziyaret etti Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "Şehitlerimiz sayesinde bugün huzur ve güven içerisinde güçlü bir devlet ve millet olarak yaşıyoruz"

İHA

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Mersin Şehitliği'ni ziyaret etti.

Başkan Yılmaz, Mersin Şehitliği'ni ziyaret etti Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "Şehitlerimiz sayesinde bugün huzur ve güven içerisinde güçlü bir devlet ve millet olarak yaşıyoruz"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Mersin Şehitliği'ni ziyaret etti.
Kent protokolü, dernek başkanları ve şehit ailelerinin de katılım gösterdiği şehitlik ziyaretinde Kuranı Kerim tilaveti okunarak, tüm şehitler için dualar edildi. Başkan Yılmaz, daha sonra şehit aileleriyle bayramlaşıp, şehit kabirlerinin üzerine karanfil bıraktı. Tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Yılmaz, "Korona virüs tedbirleri nedeniyle bu bayramı buruk bir şekilde geçiriyoruz. Yakınlarımızla, büyüklerimizle sarılamıyoruz ve onların ellerinden öpemiyoruz. Bu zor günleri en kısa sürede atlatıp, nice bayramlara sağlıkla ve huzurla kavuşacağız inşallah. Bayramın ilk gününde Mersin Şehitliğimizi ziyaret ederek şehitlerimiz için dua edip kabirlerine karanfil bıraktık. Şehitlerimiz sayesinde bugün huzur ve güven içerisinde güçlü bir devlet ve millet olarak yaşıyoruz. Aziz şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli ailelerine ve yakınlarına yeniden başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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